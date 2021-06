Nå bestiller nordmenn sydenferien: – En eksplosjon av bookinger

Regjeringens pressekonferanse var ikke en gang over, før nordmenn bestilte ferie til sydlige strøk. Apollo noterte seg denne uken for sin beste salgsdag siden pandemien startet.

Fredag presenterte regjeringen nye reiseråd. Fra 5. juli blir det lettere for nordmenn å reise i Europa, da myndighetene ikke lenger fraråder ikke-nødvendige reiser til EØS-landene, Storbritannia og Sveits.

Det var etterlengtet nytt for mange reiselystne nordmenn, som for alvor har lagt sommerplaner i helgen. Til tross for at myndighetene fortsatt anbefaler norgesferie i sommer, var det svært mange som kastet seg rundt og bestilte sydentur i helgen.

– Vi skjønte at det kom til å gå bra, for allerede under pressekonferansen fikk vi et kjør av telefoner, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.

Salget fortsatte gjennom helgen, og mandag toppet det seg for reiseoperatøren:

– Mandag var faktisk den beste salgsdagen vår siden koronapandemien startet, forteller Rivera.

Tre destinasjoner skiller seg ut

Apollo var ikke alene om å oppleve rekordtall etter regjeringens pressekonferanse.

– Det var en eksplosjon av bookinger, det var årsbeste på de fleste vertikalene. Vi så at det ble booket til utlandet. Frem til nå har det vært booket mest til Norge, men nå ser vi at man skal til de vanlige destinasjonene med familien, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise.

Med de «vanlige stedene», mener Berge kjente og kjære ferieperler som Spania, Hellas og Kroatia:

– 80 prosent av alle bookingene i helgen var til disse destinasjonene, så det sier jo litt, forteller reisesjefen.

Også Apollo opplever at mange trekker til Middelhavet i sommer. Rivera mener det er særlig to grunner til at nettopp Hellas er så populært.

Hellas og øya Naxos fortsetter å være et svært ettertraktet feriemål for nordmenn. Foto: Thanassis Stavrakis/AP Photo

– Nordmenn bestiller først og fremst til Hellas, det er en soleklar favoritt. Det er delvis fordi de har håndtert pandemien godt, men også fordi mange har feriert i Hellas i mange år og vet at det er et trygt land hvor helsevesenet fungerer.

Mye forvirring

Reiselysten er høy hos mange nordmenn, men det er også forvirringen. En lang liste av reiseregler og unntak fra disse gjør at telefonen sjelden står stille hos reiseoperatørene.

– Det vi først og fremst merker er utrolig mange spørsmål, med mange som lurer på hva som gjelder for dem. Det er ufattelig stor pågang hos operatørene våre, men vi prøver å forklare det så godt vi kan, sier Rivera.

Ifølge Marie-Anne Zachrisson, country manager i Ving, er det særlig én ting som bekymrer innringerne:

– Vi får mange henvendelser fra kunder som har bestilt, men også som vurderer å reise. Spørsmålene dreier seg om reglene for områdene der vi reiser til, men mest av alt om reglene når man reiser hjem igjen, sier Zachrisson.

Der hvor fullvaksinerte etter de nye reisereglene er fritatt fra karantene, vil både «beskyttede» personer, altså de som har fått første vaksinedose, og uvaksinerte som hovedregel havne i karantene etter innreise til Norge.

– Blant annet barnefamilier vil falle inn i disse kategoriene. Veldig mange foreldre ringer oss og er bekymret for hva som skjer når de kommer hjem, og de utgjør en stor andel av kundegruppen vår, forteller Zachrisson.

Gambler på endring

Unntaket fra karanteneplikten gjelder for landene FHI anser som grønne. Disse oppdateres fortløpende, og vil avhenge av smittetrykket i hvert enkelt land. I skrivende stund har kun fire land status som grønne, men stadig flere tar sjansen på at røde land får status som grønne i løpet av sommeren. Dette kan være risikabelt, og Apollo ser derfor at mange sikrer seg når de bestiller reiser.

– Folk forventer at flere land blir grønne. Man er usikre, men derfor velger mange å bestille pakkereiser heller enn ruteflyvninger, da dette er tryggere og man vil være sikret ved en eventuell kansellering eller avbestilling, forklarer Rivera.

Hun kommer likevel med en siste påminnelse til alle som ikke kan vente med å børste støv av passet:

– Pandemien er uforutsigbar og ting endrer seg fort.