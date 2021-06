Drepte kona med kniv og øks, men husker ingenting: – Totalt uforståelig

SØNDRE ØSTFOLD TINGRETT (TV 2): Mannen i 80-årene husker ikke at han drepte kona med samekniv og kjøttøks. Verken han, venner, familie, naboer eller politiet har noen formening om hvorfor drapet skjedde.

Tirsdag sitter den godt voksne drapsmannen på tiltalebenken i Søndre Østfold tingrett.

Han forteller, tidvis oppløst i tårer, om et drøyt 30 år langt ekteskap til sin avdøde kone.

– Jeg traff henne på jobb og ble stormende forelsket ved første blikk, sier mannen.

Ringte selv til politiet

Tirsdag 18. august i fjor, klokken 18.53, ringte mannen selv til politiet. Han hadde få minutter i forveien ringt til en kamerat og fortalt at han «hadde skadet kona eller noe».

Etter råd fra kameraten ringte han til politiet og ba dem komme hjem til ham i Moss.

– Det har rabla helt for meg. Kona mi ligger på gulvet og har masse blod rundt seg. Det er et helvete uten like. Jeg tror jeg har blitt gæren, sa mannen i nødsamtalen, som er spilt av i retten.

Inne i leiligheten fant politiet den 73 år gamle kona hans drept på soveromsgulvet.

RYKKET UT: Politiet var på åstedet bare seks-syv minutter etter at mannen varslet om drapet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Obduksjonen viser at hun ble stukket og slått mer enn 60 ganger i hodet og overkroppen med en samekniv og en kjøttøks som politiet fant på stedet.

På kjøkkenet stod mannen tilsølt i blod.

– Våknet i en blodpøl

Allerede i de første samtalene med politiet ved innbringelse til arresten sa mannen at han ikke husket noe som helst fra drapshendelsen.

I avhør på politihuset neste dag og i fengsel to uker senere fastholdt han at alt var svart. Politiet har derfor ikke gjort nye avhør av ham siden september.

I retten forteller mannen at det første han husker etter drapet, var at han satt på gulvet.

– Jeg satt midt i en forferdelig blodpøl og skjønte ikke hva som hadde skjedd. Jeg fikk helt sjokk, sier han.

– Jeg kjente på verandadøren og lurte på om det kunne ha vært fremmede hos oss, og om det kunne ha vært et overfall.

Deretter husker mannen at han ringte kameraten, som ba ham ringe nødnummeret.

Hadde drukket alkohol

Tidlig i etterforskningen ble det besluttet å gjennomføre en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen. De sakkyndige har konkludert med at han var tilregnelig både i gjerningsøyeblikket og i tiden etter drapet.

STARTFASEN: Innsatsleder Anders Strømsæther var blant dem som rykket ut til åstedet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Det er ingen medisinsk forklaring på at han ikke husker drapet, slår de sakkyndige fast.

Likevel nekter mannen straffskyld.

– Han sier at han ikke kan ha visst hva han gjorde. Spørsmålet er derfor om han har vært i en tilstand som fritar ham for straff, eller en tilstand som kan ha betydning for en eventuell straffutmåling, sier mannens forsvarer, advokat Sille Heidar.

Ekteparet bodde i andre etasje i et leilighetskompleks med flere naboer som de ofte møtte. Ingen av dem har hørt selve drapshandlingen.

Undersøkelser viser at den avdøde kvinnen hadde en promille på 2,48 da hun ble drept. Også tiltalte hadde drukket alkohol.

Utover det var det ingenting som fra tidligere på drapsdagen som tilsa at noe kunne komme til å skje, har tiltalte forklart.

– Jeg husker at jeg la blomkål i vann for å lage middag, og jeg husker at vi satt ute og drakk vin i sola. Alt var som vanlig, sier han i retten.

Mannen kan ikke huske hva han hadde gjort tidligere på dagen, annet enn at verken han eller kona hadde vært ute av leiligheten, og at de hadde spist frokost.

Naboer: Dårlig stemning

I retten blir han konfrontert med at naboer har forklart at det virket å være litt dårlig stemning mellom ektefellene ute på terrassen.

Mannen tror de kan ha vært litt uenige om hvorvidt markisen skulle være oppe eller nede, ettersom sola var sterk.

– Var det sånn at dere kranglet om markisen? spør statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten.

– Nei, prøv nå ikke å tilpasse, svarer tiltalte.

AKTOR: Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten, her avbildet i 2017, er aktor i saken. Foto: Berit Roald / NTB

Mannen forteller at han jobbet i et forsikringsselskap da han møtte kona.

De har begge barn fra tidligere forhold, men konas barn er ikke lenger i live. Imidlertid har kona barnebarn som han anser som sine egne.

Både barnebarna, naboer og venner av paret skal forklare seg om relasjonen mellom de to, men statsadvokat Wennersten har varslet at avhørene av dem ikke har brakt politiet noe særlig nærmere et drapsmotiv.

Gjennomgang av ektefellenes telefoner, datamaskiner og iPader har ikke gitt opplysninger som politiet mener er interessante.

Det har heller ikke gjennomgangen av deres økonomiske situasjon, utover at det er relativt store utgifter knyttet til alkohol.

– Drapet fremstår totalt uforståelig, sier forsvarer Heidar.

Det er satt av fire dager til rettssaken som avholdes i Moss.