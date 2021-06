Peugeot har nylig avduket helt nye 308 SW, altså stasjonsvogn-utgaven av den populære kompaktbilen.

Nykommeren blir tilgjengelig med både diesel, bensin og hybrid drivlinje. Sistnevnte blir naturligvis de viktigste modellene i Norge.

Den kommende ladbare hybriden kommer dessuten i to effektvarianter:

Hybrid 225 e-EAT8 kombinerer en bensinmotor med 180 hestekrefter med en elektrisk motor med 110 hestekrefter. Denne får en elektrisk rekkevidde på 59 kilometer i henhold til WLTP målestandard.

Hybrid 180 e-EAT kombinerer en bensinmotor med 150 hestekrefter med den samme elektriske motoren på 110 hestekrefter. Denne får en elektrisk rekkevidde på 60 kilometer i henhold til WLTP målestandard.

Batteriet har en kapasitet på 12,4 kWt på begge varianter.

Dette blir Peugeots første modell med den helt nye logoen.

Økt komfort

Sammenlignet med dagens modell, blir nykommeren både lengre og lavere. Og som vanlig blir det lagt vekt på praktiske løsninger.

Bagasjerommet rommer 608 liter eller 548 liter på den ladbare hybriden. Nytt på 308 SW er at bakseteryggen er delt 40/20/40, i stedet for 40/60.

For øvrig er bilen 4,6 meter lang, akselavstanden er 5,5 centimeter lengre enn på utgående modell og den er to centimeter lavere.

Peugeot understreker også at 308 SW får flere nye komfortelementer. Den har for eksempel tykkere glass i siderutene, som skal bidra til å få støynivået ned.

I vinterhalvåret kan man nyte oppvarmet frontrute og ratt og klimaanlegget har fått et nytt luftrensesystem som overvåker luftkvaliteten i kupeén.

Førerplass består av et lite ratt og to 10-tommers skjermer. Instrument-skjermen ligger i synsfeltet og har 3D-effekt på de høyere utstyrsnivåene.

Nye funksjoner

I tillegg har assistansesystemene fått noen nye funksjoner:

- Forbikjøringsassistent som er operativ fra 70 til 180 km/t

- Bilen foreslår at man holder den farten som står på skiltene. Gjelder både oppover og nedover.

- Adaptiv cruise-control senker også farten gjennom svinger avhengig av hvor skarp den er.

Peugeot serverer tøffe designelementer på nye 308 SW.

I tillegg kommer det inn ny teknologi:

- Proximity handsfree start og tilgang

- Trådløs Apple Carplay og Android Auto

- Mulighet for tilkobling av to telefoner via blåtann

- Oppvarmet ratt og frontrute

- Motorisert bakluke med fotsensor

- Ekstra lang overvåking av blindsone (75 meter)

- Varsler om hindringer ved rygging (i tillegg til parkeringssensorer)

- 180 grader ryggekamera med vaskefunksjon av kamera

- 360 grader parkeringsassistanse med kameraer foran bak og på sidene

Bilen kommer til Norge tidlig neste år.

