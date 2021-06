Brudd for Khloe Kardashian og Tristan Thompson

Kjærlighetslivet til Khloé Kardashian, kjent fra reality-serien «Keeping up with the Kardasihans», og basketballstjernen Tristan Thompson er som en berg- og dalbane.

I 2018 ble det mediehysteri da det ble kjent at Thompson ble tatt i utroskap. NBA-spilleren skal etter alt å dømme ha hatt en affære med en kvinne. Det hele skjedde da Kardashian-søsteren gikk gravid med parets datter, True Thompson. Året etter skal han også hatt en affære med Jordyn Woods, som er bestevenninnen til Khloés halvsøster, Kylie Jenner.

I 2019 ble det offisielt slutt mellom paret, men allerede året etter skal de ha funnet tilbake til hverandre og blitt sammen igjen.

Lykken ble imidlertid kortvarig og ifølge det amerikanske nettstedet TMZ, skal de to nå ha gått fra hverandre.

Nettstedet skriver at bruddet skjedde kort tid etter at Instagram-modellen Sydney Chase hevdet å hatt sex med Thomson etter han hadde blitt sammen med Kardashian igjen.

Thomson hevder sin uskyld og truet med å saksøke Instagram-modellen, noe han ikke gjorde.