Billie Eilish svarer på rasismeanklagene

Flere oppsiktsvekkende videoklipp av den amerikanske popstjernen Billie Eilish (19) har sirkulert i sosiale medier den siste tiden.

Snuttene viste gamle klipp hvor Eilish lot til å etterligne flere etniske aksenter og uttalte ordet «chink», som blir brukt som et skjellsord mot asiatiske personer.

Artistens bror skal også i ett av klippene ha reagert på at søsteren snakket «blaccent», som er en talemåte knyttet til unge, urbane afroamerikanere.

Snakker ut

Nå adresserer hovedpersonen selv rasismeanklagene i et innlegg på Instagrams historiefunksjon.

«Jeg elsker dere, og mange av dere har spurt meg om å ta opp dette. Og dette er noe jeg har hatt lyst til å adressere fordi jeg blir stemplet som noe jeg ikke er», skriver hun innledningsvis.

BEKLAGER: Billie Eilish beklager etter at det sirkulerte gamle klipp av stjernen i sosiale medier. Foto: Skjermdump / Instagram

«Det går en video rundt om meg fra da jeg var 13 eller 14 år hvor jeg sa et ord fra en sang som jeg på det tidspunktet ikke visste var et nedsettende ord som ble brukt mot folk i det asiatiske samfunnet. Jeg er forferdet, flau og blir kvalm av meg selv for at jeg noen gang har brukt det ordet», lyder det videre.

19-åringen avviser også beskyldingene om å ha mobbet asiatiske aksenter. Eilish mener at hun snakket «gibberish» (tullespråk, journ.anm.), noe hun begynte med som barn, og har gjort rundt venner og familie hele livet.

«Det er på ingen måte en imitasjon av noen eller noe som helst språk, aksent eller kultur», forklarer hun.

Til slutt beklager popstjernen seg, og erkjenner at det hele kan oppleves sårende.

«Jeg mente ikke å såre noen, og det knuser hjertet mitt at det blir stemplet på en måte som kan forårsake vonde følelser for folk som hører det».

«Queerbaiting»

Rasismebeskyldningene er ikke det eneste som har svirret rundt Eilish den siste tiden. Nylig ble hun anklaget for såkalt «queerbaiting». Sangeren delte delte nemlig flere videosnutter og bilder fra sin nye låt «Lost Cause» på Instagram.

I den ene bildeserien figurerte stjernen sammen med flere kvinner. Til innlegget skrev hun følgende setning: «I love girls».

Denne setningen fikk fart på seg i sosiale meder.

Noen fans mente at stjernen brukte «queerbaiting», der hun bedrev en form for promotering, hvor en person hinter om å være homofil, lesbisk, bifil eller trans, uten å være det.