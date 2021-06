Fotballryktene: – Vil ofre stjerner for å få Ronaldo og Messi på samme lag

Barcelona-president Joan Laporta skal ha en våt drøm om å se Cristiano Ronaldo og Lionel Messi på samme lag. Ifølge spanske AS vurderer Barca å tilby to spillere pluss penger for å hente den portugisiske stjernen fra Juventus.

Ifølge den spanske avisen skal den mektige presidenten være villig til å sende spillere som Antoine Griezmann, Sergi Roberto og Philippe Coutinho motsatt vei for å sikre seg Ronaldo.

Harry Kane har vært en skygge av seg selv i EM så langt, men angriperen er likevel en svært ettertraktet mann. 27-åringen ønsker seg bort fra Tottenham, og spesielt Manchester City skal være svært interessert i Kane. Ifølge Times er de lyseblå villige til å inkludere Gabriel Jesus og Raheem Sterling i en mulig byttehandel.

Den spanske landslagsspilleren Pau Torres var med på å vinne mot Manchester United i Europa League-finalen. Nå skal engelskmennene nærme seg en overgang for Villarreal-spilleren. Det skriver Manchester Evening News.

25-årige Denzel Dumfries har vært en åpenbaring så langt i EM. Ifølge Voetbal International er Bayern München, Everton, AC Milan og Inter klubber som ønsker å kjøpe PSV-backen.

Juventus ønsker å kvitte seg med Aaron Ramsey i løpet av sommeren. Det melder Calciomercato.

Flere spillere er blitt koblet til Arsenal den siste tiden, men profiler kan også forsvinne fra Emirates. Ifølge Marca ønsker Atlético å hente Hector Bellerin.

The Athletic hevder at unggutten Neco Williams ønsker å forlate Liverpool. Leeds, Southampton, Aston Villa og Burnley skal alle være ute etter 20-åringen.

José Mourinho vil bruke sommeren til å gjøre sitt nye Roma-lag til en slagkraftig gjeng. Manageren ønsker seg en ny keeper, og det kan bli Wolves' Rui Patricio. Det melder Sky Sports.