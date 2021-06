Laila Bertheussen får prøvd straffutmålingen

Borgarting lagmannsrett har besluttet at Laila Bertheussen ikke får anke skyldspørsmålet, men at straffutmålingen skal prøves i lagmannsretten.

Bertheussen ble enstemmig dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for angrep på demokratiet i januar, og anket på stedet.

Tirsdagens beslutning fra lagmannsretten er at Bertheussen nektes anke over skyldspørsmålet, men at spørsmålet om straffutmålingen skal prøves på nytt.

Borgarting lagmannsrett har dermed konkludert med at Bertheussen er skyldig.

Anken over straffutmålingen blir henvist til ankeforhandling.

Bertheussens forsvarer i Oslo tingrett, John Christian Elden, sier til Aftenposten at han ikke har lest avgjørelsen fra lagmannsretten, men at det kan bli aktuelt å anke til Høyesterett.

Nektes anke om skyldspørsmål

Lagmannsretten skriver at ankegrunnene for skyldspørsmålet klart ikke kunne ha ført frem, og at de dermed nekter anken fremmet.

De skriver videre at det er utvilsomt at tingrettens bevisdømmelse er riktig, og at saken er svært godt opplyst.

Lovendring

1. januar i 2020 åpnet en lovendring for at lagmannsrettene kunne nekte anke i saker med strafferamme på mer enn seks år, dersom det er klart at anken ikke vil føre frem.

Bertheussen er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115 om «angrep på de høyeste statsorganers virksomhet», som har en strafferamme på 10 år.

Trusler

I Oslo tingrett ble Bertheussen dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Bertheussen har nektet straffskyld og mener at påtalemyndigheten har tiltalt feil person.