Oslofjordtunnelen vestgående stengt

Oslo politidistrikt skrev tirsdag at Oslofjordtunnelen ville bli stengt, i forbindelse med at et vogntog som kjørte av veien i Sætre i Asker mandag kveld måtte bli ryddet unna.

Vegtrafikksentralen skriver at omkjøringen skjer via Oslo by, eventuelt via riksvei 19 fergesambandet Moss-Horten.

Tirsdag klokken 09.07 skriver politiet at tunnelen nå kun er stengt i vestgående retning fra Vassumkrysset og gjennom Oslofjordtunnelen, men at østgående kjøreretning er åpen.