NFL-spiller står frem som homofil

Han er dermed den første aktive spilleren i NFL-historien som har stått frem som homofil.

Las Vegas Raiders-spilleren delte nyheten i en video på sin Instagram-profil mandag.

– Jeg ville bare bruke anledningen til å si at jeg er homofil, sier Nassib i videoen. Jeg har tenkt lenge på det, men jeg føler meg komfortabel nok nå til å få det ut.

– Jeg er en veldig privat person så jeg håper at dere vet at jeg ikke gjør dette for oppmerksomhet. Jeg synes bare representering og synlighet er så viktig. Jeg håper at en dag, så er ikke videoer som dette og prosessen med å komme ut nødvendig.

– Men frem til det vil jeg gjøre mitt beste og yte min innsats for en kultur som er aksepterende, legger han til og informerer at han har doner 100.000 amerikanske dollar til Trevor Project, en veldedig organsisasjon som jobber mot selvmord i yngre LHBT-miljøer i USA.

Saken oppdateres.