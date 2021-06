Bjørn skoten i Bardu etter stort bjørneangrep

Det opplyser ordførar i Bardu, Toralf Heimdal (Sp).

– Den er skoten i Øvre Bardu, på vestsida av Barduelva, seier Heimdal.

Det skal vere ei binne som er skoten.

Ordførar Toralf Heimdal i Bardu kommune er letta over at ein bjørn er skoten, men peikar på at jakta ikkje er over enno. Foto: Nils Ole Refvik

Skadefellingsleiar Kristian Hanstad fortel at bjørnen blei teken rett før kl. 22.

– Den dukka opp på eit viltkamera som er sett opp ved eit tidlegare kadaver. Vi brukte hunder for å få den til den strekka vi ønskte og der tok vi den, fortel Hanstad.

Frå bjørnen blei oppdaga på viltkamera tok det rundt fire timar før jaktlaget klarte å felle den. Det veit framleis kor stor den er.

– Bjørnen ligg framleis høgt oppe i fjellet der den blei tatt, seier Hanstad.

Det skal vere fleire bjørnar i området. I helga blei det gitt fellingsløyve på tre bjørnar. Heimdal seier dei vil be om å få utvide fellingsløyve no etter at den eine bjørnen blei tatt måndag kveld.