Dansk festkveld: Klar for åttedelsfinale etter EM-thriller

Russland-Danmark 1-4

Finland-Belgia 0-2

Danmark er videre som gruppetoer etter å ha banket Russland, samtidig som Finland ble slått av Belgia.

Danskene går til åttedelsfinalen som favoritt. De skal møte Wales i Amsterdam.

Målscorer Mikkel Damsgaard (20) er et eneste stort glis etter avansementet.

– Det er så sinnssykt, sier han til dansk TV, mens hele Parken synger «vi er røde, vi er hvide» i bakgrunnen.

– Det er fantastisk å være en del av dette. Jeg har aldri vært en del av noe så stort, fortsetter han.

Foto: Jonathan Nackstrand

Landslagssjef Kasper Hjulmand er stolt over det spillerne fikk til etter en tøff start på mesterskapet.

– Jeg er tom for ord av beundring for dette laget. De er så sterke. Og samtidig vil jeg takke hele Danmark, hele befolkningen og stadion her ... all den omsorgen og kjærligheten som hele Danmark har vist oss, har hjulpet oss og gitt guttene kraft i beina ute på stadion, sier Hjulmand.

Han kunne også fortelle at han gikk med en gave fra Christian Eriksen.

– Jeg har aldri gått med smykker, men Christian Eriksen har gitt meg denne ringen, så vi gjør hva vi kan får å ha ham med oss hele veien, forklarer Hjulmand.

Foto: Jonathan Nackstrand

Midtstopper Andreas Christensen stod for et av mesterskapets vakreste mål, og ble belønnet med banens beste-prisen. Avansementet blir naturlig nok ekstra spesielt med tanke på den tøffe uken danskene har hatt.

– Med den støtten vi har fått hele uken, så blir det utrolig stort. Vi har trodd på det hele veien, sier Chelsea-spilleren til dansk TV.

Lagkamerat Yussuf Poulsen fikk seg tilnærmet et gratis mål etter en uforståelig Russland-tabbe.

– For første gang i mitt liv var jeg for sliten til å løpe tilbake. Noen ganger skjer sånne ting, og det var et veldig bra tidspunkt å få 2-0-målet på. Jeg er veldig glad, sier Leipzig-spilleren og ler.

Stort drama

Begge oppgjørene åpnet forsiktig, helt inntil 20-åringen Mikkel Damsgaard sendte danskene og Parken til himmels like før pause.

Sampdoria-spilleren curlet ballen i mål på lekkert vis fra 20 meter.

Med det resultatet trengte danskene bare et belgisk mål for å være på andreplass. Finland spilte etter hvert en ren forsvarskamp.

Mens danskene ventet på hjelp fra Belgia, fikk de det av sin egen motstander. Etter timen spilt gjorde Daler Kuzjaev en helt uforståelig tabbe, som ledet til at Yussuf Poulsen scoret et av karrierens enkleste mål.

Så kom gladmeldingen fra Belgias kamp, men gleden ble kortvarig i Parken. Omtrent i samme sekund som Romelu Lukakus mål ble annullert, ble Russland tildelt straffe.

Artjom Dziuba var sikker fra ellevemeteren. Men også sukket ble kortvarig. Thomas Vermaelen steg opp på et hjørnespark og headet i stolpen. Lukas Hradecky, som hadde stått en stor kamp for Finland, var uheldig og satte ballen i eget nett.

Så kom avgjørelsen. Andreas Christensen banket ballen i mål for Danmark, før Joakim Mæhle la på til 4-1. Så fikk Lukaku målet sitt for Belgia.

Og da tok det helt av i Parken.

Nå skal danskene spille åttedelsfinale i EM, til tross for at de lå på sisteplass med null poeng før siste runde.

Finland endte på tredjeplass i gruppen. Men med tre poeng og minus to i målforskjell, er de den dårligste av de hittil tre bekreftede treerne.

Belgia vant gruppen. De skal møte en gruppetreer i åttedelsfinalen.

Kveldens resultater gjør at Sverige, England, Tsjekkia, Sveits og Frankrike er sikret avansement til åttedelsfinalene.

Saken oppdateres.