Simon revurderer odelsretten: – Vore kvalm i tre dagar

Dødstala held fram med å stige etter bjørneangrepa i indre Troms. Simon Løvhaug (22) skal ta over gardsdrifta, men er no usikker på om han no orkar.

Sidan torsdag har det blitt funnen 25 sauar drepne av bjørn i kommunane Bardu, Lavangen og Salangen.

Måndag kveld kom meldinga om at ein bjørn er skoten av det lokale fellingslaget. Men det skal vere snakk om minst to til.

Senterpartipolitikar Sandra Borch og familien har funne åtte døde dyr i løpet av helga.

– Vi fryktar at tala kjem til å stige dramatisk når vi skal hente dei inn til hausten, seier Borch.

FLYDDE HEIM: Sandra Borch (Sp) tok første flyet heim frå Oslo og Stortinget på fredag då ho fekk høyre om angrepa. Foto: Nils Ole Refvik/TV 2

Det skal også ha blitt observert bjørn av innbyggarar i kommunane.

– Folk kvier seg til å gå i marka, det er mange som synest denne situasjonen er ekkel, seier Borch.

I Bardu har bjørneangrep vore eit problem sidan 2004, men ikkje sidan 1800-talet har det vore angrep i Lavangen, ifølge Borch.

– Det er frustrerande, vi finn dyr som framleis er i live der bjørnen berre har rive av juret på dei utan å drepe dei, seier Borch.

Måndag kveld fann bønder i Lavangen ein sau som hadde gått sidan fredag med avrive jur. Den blei avliva kort tid etter funnet.

– Revurderer karrierevalet

Simon Løvhaug (22) er odelsgut og har fram til denne helga vore skråsikker på å ta over arven etter foreldra.

TRYGGE: Desse lamma vil bli ståande å beite på garden resten av sommaren på grunn av bjørnefaren. Foto: Nils Ole Refvik/TV 2

– No veit eg ikkje om eg vil gjere det lengre. Eg har vore kvalm i tre dagar, og brukt netter og dagar på å leite etter daude dyr, seier Simon.

Laurdag ettermiddag blei sauen Lurva funnen daud i skogen. Simon står igjen med ei blodig bjelle.

– Det er ei forferdeleg liding for dyret, og for oss bønder som veit at dyra er ute i skogen og lid, seier Simon.

Inviterer heim Bollestad og Rotevatn

I løpet av helga har det blitt gitt tre fellingsløyver. Lokale jaktlagt og hundar har vore på jakt, og måndag kveld klarte dei å skyte ei binne etter at dei fanga den på viltkamera. Sjølve jakta varte i rundt fire timar.

Likevel meiner både Borch, Løvhaug og ordførar i Bardu, Toralf Heimdal, at det må bli sett inn helikopter og drone i jakta.

– Vi har hatt fellingsløyve på bjørn i kommunen sidan 2004, men berre ein gong på ti år har dei klart å ta ein, seier Heimdal.

OPPGITT: Ordførar Toralf Heimdal (Sp) er oppgitt over bjørnefaren som er til stades i kommunen kvar vår og sommar. Foto: Nils Ole Refvik

No kan det vere alt frå tre til fem bjørnar i områda, det kan ferske DNA-prøvar frå dei døde dyra gi svar på.

Seksjonsleiar ved viltseksjonen i Miljødirektoratet, Knut Morten Vangen, meiner helikopter på barmark utan snø er eit lite effektivt verkemiddel.

– Vi meiner at folk på bakken og dyktige hundar er eit betre eigna verkemiddel her, seier Vangen.

Inviterer Bollestad og Rotevatn heim

Løvhaug, som også er oppgitt over situasjonen, har sendt brev med invitasjonen til garden i Lavangen til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og landbruks- og matminister, Olaug Bollestad.

«For en ung bonde som har tenkt ta over gårdsdrifta er dette svært deprimerende og skremmende, for første gang har jeg tenkt på om dette er vits og om jeg kanskje bør finne meg noe annet å gjøre, det vet jeg også at de andre bøndene som er rammet også tenker! », er noko av det Løvhaug skriv i invitasjonen til dei to ministrane.

– Eg forstår dette er ein krevjande situasjon og har stor sympati med dei som er ramma, svarer Rotevatn i ein e-post til TV 2.

FØLGER SITUASJONEN: Sveinung Rotevatn (V) lovar å følgje bjørnesituasjonen tett. Foto: Berit Roald

Han takkar for invitasjonen og vurderer eit besøk dersom kalenderen ein gong tillét det.

Bolletad har enno ikkje svara.