NRK beklager bildene

Til Dagbladet sier NRKs sportsredaktør Egil Sundvor at de beklager at de ikke kuttet bildet tidligere.

Under EM-kampen mellom Danmark og Finland fikk den danske landslagsspilleren Christian Eriksen (29) hjertestans og segnet om på gresset.

Medisinsk personell satte raskt i gang med livreddende hjelp, og et snaut kvarter senere ble Eriksen fraktet videre til sykehus.

Innen den tid ble det imildertid vist nærbilder av Eriksen som fikk hjerte- og lungeredning, og av kona hans som i sjokk og sorg var vitne til det som utspilte seg på banen.

– Beklager

Flere har reagert på de nære bildene, og mandag kveld opplyser Dagbladet at NRK beklager at de ikke kuttet sendingen tidligere.

– Mange medier skal ha svar tre minutter etter hendelsen. Da rekker ikke vi å ta en fot i bakken før den andre omgangen ble spilt. Når vi da har en internvurdering ser vi og regi at vi burde gått ut før. Det beklager vi, sier sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor, til Dagbladet.

Til avisen bekrefter NRK at det har kommet inn rundt 90 klager til Kringkastingsrådet etter hendelsen. Det har sportsredaktøren forståelse for.

- Det er sterke bilder og vi ønsker at publikum skal være trygge på at de ikke blir eksponert for så nærgående bilder når personer som Eriksen kjemper for sitt liv. Det er bilder som vi ikke ønsker å eksponere vårt publikum for. At det er reagert på bildebruken er veldig forståelig og at det har kommet klager til Kringkastingsrådet er forventa, sier Sundvor.

Stolte på UEFA

Like etter hendelsen uttalte sportsredaktøren til TV 2 at de har forståelse for at folk reagerer på det som ble vist.

Han sa da at NRK stolte på den internasjonale produksjonens etiske vurderinger, men at de etterhvert valgte å bryte sendingen da UEFA ikke fulgte normen.

– Det er et internasjonal produksjon, som kommer inn til NRK. Kort oppsummert burde de åpenbart gått til et totalbilde mye tidligere. Det er det normale når det oppstår dramatiske situasjoner ute på banen, sa Sundvor til TV 2.

– Man kan diskutere om vi skulle brutt før, men det får vi ta i en evaluering i etterkant.