WHO vil sikre overføring av vaksineteknologi til Sør-Afrika

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil starte et senter i Sør-Afrika som skal bidra til at landet selv kan produsere koronavaksiner.

– I dag har jeg gleden av å kunngjøre at WHO har startet diskusjoner med en sammenslutning av selskaper og institusjoner for å åpne et senter for teknologioverføring i Sør-Afrika, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse mandag.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa sa tidligere mandag at Tedros og Frankrikes president Emmanuel Macron skulle delta på en pressekonferanse sammen med ham senere på dagen om temaet.

Macron sa i mai at han var opptatt av raskere teknologioverføring så fattigere land kan starte sin egen vaksineproduksjon.

Vaksinen som skal produseres i Sør-Afrika, er en såkalt mRNA-vaksine. Håpet er at de første dosene vil være klare om 9 til 12 måneder.

mRNA-teknologien brukes blant annet i vaksinene til Pfizer/Biontech og Moderna.