Norsk interesse for golf og tennis eksploderer: – Tom for golfkøller

Golf og tennis er to av de mest populære idrettene i verden. Oppslutningen i Norge har ikke alltid vært like stor, men nå er de to idrettene i full fremmarsj.

Det er mye takket være Norges to største profiler i de to ulike idrettene:



Viktor Hovland i golf og Casper Ruud i tennis.

For aldri før har noen norske idrettsutøvere på herresiden vært så høyt rangert som de to er i hver sin idrett. Ruud er rangert som den 14. beste tennisspilleren i verden. Det samme er Hovland på golfrankingen.

Sportsbutikkjeden XXL har virkelig merket den økende populariteten. Det kunne administrerende direktør, Stine Trygg-Hauger, fortelle i TV 2-programmet Bare Business på fredag.

– Bare hittil i juni har vi 40 prosent økning på kategoriene golf og tennis. Jeg tror absolutt at de to gutta har noe med det å gjøre. At de har inspirert, spesielt yngre kunder, sa Trygg-Hauger i programmet, og fortsatte:

– Kjøperne i de kategoriene blir stadig yngre, så jeg vet ikke om det er foreldrene eller Ruud og Hovland som har inspirert.

200 nye medlemmer daglig

I 2020 opplevde Norges Golfforbund en medlemsvekst på ca. 16 prosent. I tillegg er det for første gang flere under 50 år som spiller golf, enn over 50.

Generalsekretær i NGF, Tor-Anders Hanssen, sier at økningen har fortsatt ut i 2021.

– Per nå er vi snart 119.000 og vi har prognoser som tilsier at vi kommer opp mot 124.000 mot slutten av juli. Det er en 13 prosents økning også i 2021. Det strømmer på 200 nye medlemmer daglig, sier Hanssen til TV 2.

Han trekker frem koronapandemien som en stor faktor. Hanssen mener at en mer fleksibel arbeidshverdag har ført til at flere har fått muligheten til å prøve seg som golfere.

– De fleste golfleverandører er tom for det meste av golfkøller, sier han.

I tillegg trekker han frem en god sportslig suksess. Spesielt med Viktor Hovland som har dratt inn fem topp fem-plasseringer på PGA-Touren i 2021. I 2020 vant han to turneringer på «touren».

– Viktor har vist både resultater, og han har en medieprofil som er interessant og vekker interesse både hos voksen og ung, sier Hanssen.

– En Casper-effekt

Samtidig som Viktor Hovland trer frem som en ny golfhelt både i Norge og verden, har Casper Ruud befestet sin posisjon hos tenniseliten.

Tennisforbundet har ikke klare tall for 2021 enda, men merker pågangen.

– I 2020 hadde vi 14 prosent vekst i antall medlemmer. Men klubbene opplever stor pågang og jeg er ganske sikker på at også 2021 vil gi stor vekst i medlemstall, skriver president i Norges Tennisforbund, Lars Gjerdåker, til TV 2.

Ruud er allerede tidenes beste tennisspiller fra Norge. I 2021 har han spilt seg til flere semifinaler i ATP Masters 1000-turneringer, en tredjerunde i French Open, fjerderunde i Australian Open. I tillegg tok han sin andre ATP-tittel i mai.

Også Tennisforbundet tror at pågangen skyldes sportslig fremgang, og koronapandemien.

– Definitivt er en veldig stor del av dette en Casper-effekt, men også en koronaeffekt ettersom tennis er en kontaktløs idrett, og på den måten har vi hatt noe mer «åpningstid». Og generelt, så er tennis mer på tv og i media nå enn for noen år siden, sier Gjerdåker.

Denne uken spiller Ruud en ATP 250-turnering på Mallorca som forberedelse til neste ukes Wimbledon.

Til helgen spiller Hovland BMW International i Tyskland før han drar videre til årets fjerde og siste major-turnering, The Open i England.