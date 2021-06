Wijnaldum passerte van Basten: – Han er så vanskelig å stoppe

Georginio Wijnaldum (30) gikk forbi Marco van Basten i antall landslagsmål for Nederland da de valset over Nord-Makedonia mandag.

Nord-Makedonia 0-3 Nederland

Se Wijnaldums to scoringer i sammendraget øverst!

I fotball-EM 1988 scoret Marco van Basten scoret det som mange regner som tidenes EM-mål. Det var ett av spissens 24 landslagsmål på 58 kamper for Nederland.

Mandag kveld ble legenden tatt igjen av tidligere Liverpool-spiller Georginio Wijnaldum på Nederlands toppscorerliste. Den kommende PSG-mannen scoret sitt 24. og 25. landslagsmål i sin 78. landskamp da Nederland slo Nord-Makedonia i siste kamp i gruppe C.

Mandagens Nederland-kaptein spaserte inn de oransjes andre mål fra kort hold før han banket inn en retur til 3-0, begge etter en forarbeid fra Memphis Depay.

– Han er så helhjertet i de løpene, han er så vanskelig å stoppe, han er så smart i de rommene han løper inn i, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om målscoreren etter hans 2-0-scoring.

– Det var det jeg gjorde i dag. Det er en kvalitet å være på rett sted til rett tid, sier Wijnaldum selv etter triumfen.

Wijnaldums to mål kom tidlig i andreomgang etter at Depay hadde sendt Frank de Boers menn foran før pause. Med 3-0-seier fullførte de oransje gruppespillet med tre strake seire, mens Nord-Makedonias første EM endte uten poeng.

Wijnaldum var fornøyd etter kampen, men synes ikke han selv var banens beste spiller.

– Det er alltid fint å få bestemannsprisen, men om jeg skal være ærlig så synes jeg Frenkie de Jong eller Memphis fortjente den, sa han i intervjuet etter kampen.

Med hans to scoringer er Wijnaldum halvveis til Robin van Persie på toppscorerlisten til Nedeland. Den tidligere Arsenal- og Manchester United-spissen scoret 50 mål på 102 landslagsopptredener.

Annullert mål, stolpetreff og Depay-scoring

Før siste gruppespillkamp i gruppe C var Nederland allerede videre i EM, mens Nord-Makedonia ikke kunne gå videre.

Likevel valgte Nederlands trener Frank de Boer å gjøre kun to bytter fra lagene som slo Ukraina og Østerrike tidligere i EM.

Det var imidlertid Nord-Makedonia som fikk nettsus først da Ivan Trichowski satte ballen i mål, men vingen ble korrekt avvinket for offside. Reprisen viste at det kun var en halv fot om å gjøre. Samme mann banket ballen i stolpen og ut like etterpå.

I kampens 24. minutt tok Nederland ledelsen. Daley Blind vant ballen og satte i gang en kontring. Donyell Malen, som var den andre nye på laget, serverte Memphis Depay som enkelt satte inn kampens første scoring. Målet ble sjekket av VAR etter Blinds takling på Goran Pandev i forkant, men scoringen ble stående.

– Han går på ball og på mann, sa Mathisen, som synes det var riktig å la målet stå.

– En nydelig kontring fra Nederland, la han til.

Like etterpå hadde Denzel Dumfries en stor mulighet til å doble ledelsen, men keeper reddet mesterlig fra kloss hold. 0-1 til pause.

Wijnaldum-dobbel

Målscorer Memphis tok på seg servitørrollen fem minutter etter pause og sentret til Wijnaldum, som tangerte van Basten med scoringen som doblet Nederlands ledelse.

Midtbanespilleren, som skal spille for PSG de neste sesongene scoret sitt andre og Nederland tredje etter 58 minutter da han var på plass på en retur etter et skudd fra Depay.

Flere mål ble det ikke på Johann Cruyff Arena og Nederland går dermed videre med full pott etter gruppespillet.

– En veldig solid forestilling fra Wijnaldum og hans lagkamerater, oppsummerte Mathisen.

I den andre kampen i gruppe C mandag vant Østerrike 1-0 over Ukraina og dermed er David Alaba og co. videre til sluttspillet i EM for første gang. For de gule og blå venter noen nervepirrende dager da kun fire av de seks beste gruppetreerne går videre.