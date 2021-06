Frykter eksplosjon i bruk av e-sigaretter blant unge – foreslår 25-årsgrense for e-sigaretter

Helse- og omsorgsdepartementet vil nå gjøre endringer på tobakkskadeloven for å beskytte barn og unge mot helseskader, og for å forhindre at unge blir avhengige av nikotin.

Helsedepartementet sender nå et forslag til høring på endringer i tobakkskadeloven. Blant annet vil de innføre 25-års aldersgrense for e-sigaretter, forby smakstilsetninger og innpakking som appellerer til unge.

Departementet ønsker også å ha et enda mer omfattende røykeforbud for å beskytte barn mot passiv røyking. Det vil da omfatte røyking i bil hvor barn er passasjerer, på lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder.

– Inngangsport til røyking

I dag er e-sigaretter med nikotin forbudt i Norge, men sannsynligvis vil dette endres fra begynnelsen av neste år. Da trer det nye tobakksdirektivet i kraft, som vil føre til at tilgjengeligheten på e-sigaretter kan øke betraktelig - også for unge.

ØKT TILGJENGLIGHET: Helse- og omsorgsminister, Bent Høie, er redd for at et nytt direktiv vil føre til økt tilgjengelighet av e-sigaretter for unge. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Forskning viser også at e-sigaretter kan være en inngangsport til røyking blant unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, sier de er bekymret for hvordan et nytt tobakksprodukt på markedet kan påvirke barn og unge.

25 ÅRS ALDERSGRENSE: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, mener 25 år er en passende aldersgrense for e-sigaretter. Foto: Esten Borgos AS

– Vi er bekymret for at barn og unge skal bli eksponert for et nytt tobakksprodukt. Derfor mener vi at en aldersgrense på 25 år vil bidra til at vi forhåpentligvis ikke får en helt ny generasjon med unge som blir avhengige av nikotin, sier Bjerke.

Mindre helseskadelig med e-sigaretter

E-sigaretter er mindre helseskadelige enn andre nikotinprodukter. Departementet mener derfor det er viktig å la voksene kunne velge e-sigaretter som et alternativ til andre nikotinprodukter.

– Ved å sette aldersgrensen til 25 år, beskytter vi unge, men hindrer ikke voksne røykere fra å velge e-sigaretter som et skadereduserende middel, sier Høie og fortsetter:

– Vi vet at aldergrenser er et svært effektivt virkemiddel for å hindre tilgjengelighet og bruk blant unge.

Statssekretær Bjerke bekrefter at e-sigaretter er mindre helseskadelig, men påpeker at det ikke er helt ufarlig. Hun mener det er viktig å forhindre at det havner i hendene på barn og unge.

– Det er en del helseskader ved bruk av e-sigaretter. Vi får nå mer og mer kunnskap og forskning om e-sigaretter. Vi har sett i de landene hvor man har tilbud av e-sigaretter at det har vært en eksplosjon i bruk av e-sigaretter blant barn og unge, og det er akkurat det vi er bekymret for, sier Bjerke.

Forbud mot røyking i bil

I høringsnotatet foreslås det også et forbud mot røyking i bil hvor barn er passasjerer. Dette er det svært mange land som allerede har innført.

– Barn er mer sårbare for passiv røyking enn voksne, og undersøkelser har vist at eksponering for tobakksrøyk i bil kan være 23 ganger så giftig som i et hus, sier Høie.

På spørsmålet om hvordan dette skal følges opp sier Bjerke til TV 2 at det vil være politiet som må håndheve lovverket.

– I bil vil det være politiet som skal kontrollere det på samme måte som ved bruk av mobiltelefon.

I tillegg foreslår departementet å forby røyking på utendørs lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder.

Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til forslagene.