Overdøvet SIAN-markering – nå hylles russebussjentene

Fredag kveld kjørte russebussen Cloud Wine 2021 inn til Ski sentrum med Lillebjørn Nilsen sin «Barn av regnbuen» dundrende på høyttalerne.

Målet var å overdøve Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN) sin markering, og heller fremme mangfold. Det var Østlandets Blad som ført omtalte russebussens engasjement.

– Vi er jo i mot alt det de står for, og vil vise at vi tar i mot alle uansett hvordan de er, sier russebussmedlem Linnea Johansen Lillegård (19).



Ville fremme mangfold

Da russejentene fikk muligheten til å demonstrere, var det full enighet i gruppen om at dette var noe de ville gjøre.

– Det var min pappa som sa at SIAN skulle være i Ski. Han sa at vi måtte ta med oss russebussen og spille musikk der. Så sendte jeg bare melding til jentene, og alle jentene var egentlig dritgira, sier Frida Eggum (18) til TV 2.

Det var viktig for dem at de benyttet seg av sjansen til å demonstrere mot et budskap de var uenig i, og heller trekke oppmerksomheten i retning russebussen.

– Det er nå vi er russ, og det er nå vi har muligheten til å gjøre noe sånt, påpeker russebussmedlem Celine Engh Fløter (18).

Til tross for at russejentene var enige i at dette var noe de skulle gjøre, var de skeptiske til hvordan det skulle bli tatt i mot.

Politiet i Follo sa til Østlandets Blad at de var godt forberedt på at markeringen kunne eskalere. Allerede kvelden før hadde de satt opp sperringer.

– Politiets oppgave i en sånn setting er å sikre ytringsfriheten, sa politistabssjef i Follo, Rune Albertsen.

FREMME MANGFOLD: Jentene på Cloud Wine 2021 ville fremme mangfold ved å spille sangen «Barn av regnbuen». Foto: Per Haugen

Barn av regnbuen

Sangen jentene bestemte seg for å spille var Lillebjørn Nilsen sin «Barn av regnbuen». Sangvalget var ikke tilfeldig.

– Det er jo egentlig en sang om miljøvern og sånt. Men det er en fin sang om mennesker og jorden. Så har vi hørt at kanskje SIAN ikke er så glad i den sangen, sier Fløter.

De spilte også andre sanger, og medlemmene på bussen påpeker at det også var viktig for dem å få barna som var tilstede bort fra markeringen.

– Målet vårt var å få barna bort fra demonstrasjonen til oss hvor det er bare glede og kjærlighet. Vi ville at de skulle ha det gøy, sier Linnea Johansen Lillegård (19).

Rørt av jentenes initiativ

Jentene på bussen blir nå hyllet i sosiale medier, og Cecilie Wolff er en av de som har delt videoen av jentenes demonstrasjon på alle sine sosiale plattformer. Hun er rørt over jentenes engasjement.

EN BRA GJENG: Cecilie Wolff mener det står respekt av at jentene turte å stå opp mot SIAN. Foto: Mina Rise

– Jeg ble kjempeglad. Jeg tenkte at det er håp for fremtiden - det er akkurat dette vi trenger mer av, sier Wolff.

Hun mener det står respekt av at jentene valgte å møte opp, og mener russen får ufortjent mye hat.

– Jeg synes de er kjempetøffe og det står det virkelig respekt av. Det er en bra gjeng. Endelig så får russen kreds, jeg synes russen får for mye hets, påpeker hun.

Positive tilbakemeldinger

Selv om russen tidligere har fått negative omtaler, håper russejentene på Cloud Wine 2021 at demonstrasjonen kan vise et positivt engasjement.

– Det er fint at vi har fått vist at russen kan gjøre fine ting. Det er ikke bare fest og morro man kan bruke store høyttalere til, påpeker Fløter.

Jentene er overveldet over de positive tilbakemeldingene de har fått.

– Vi hadde kanskje trodd vi skulle få litt ros Ski sin lokale Facebook-gruppe, men det ble jo mye større. Vi setter veldig stor pris på det, og det var jo absolutt ikke det vi så for oss, sier Fløter.