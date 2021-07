Da Lisa (29) skjønte hvilken medisin hun hadde fått, stoppet hun med en gang

Lisa Husa tok sin første kosmetiske operasjon i 2019. Da fikk hun silikonimplantater i brystene.

Denne sommeren gjennomførte Lisa en bukplastikk, som vil si at man strammer opp huden på magen. Begge gangene ble hun satt på ti dager lange forebyggende antibiotikakurer.

– Da jeg så at det stod forebyggende, avsluttet jeg kurene med en gang. Jeg ønsket ikke å ta mer antibiotika enn det som er nødvendig, i alle fall ikke når jeg ikke trenger det selv, sier Husa til TV 2.

Hun ble overrasket over at Aleris Stavanger ikke hadde endret retningslinjene siden hennes forrige operasjon. Grunnen til at Lisa avsluttet kurene var frykten for antibiotikaresistens.

OVERRASKET: Lisa forventet nye retningslinjer da hun opererte seg for andre gang.

– Jeg synes antibiotika blir brukt altfor mye i hele verden, og jeg er redd for resistente bakterier. Jeg har ikke lyst til å være med på den utviklingen der det blir gitt så slepphendt som jeg føler det blir nå.

– Unødvendig

Faglig leder i Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, Per Espen Akselsen, reagerer på mengden antibiotika Lisa fikk utdelt.

– Det virker som en unødvendig lang behandling, sier han til TV 2.

REAGERER: Overlege ved nasjonal kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

– Trenden er at man gir en dose eller antibiotikaprofylakse på nytt ved lenger varende inngrep, eller kanskje to til fire doser i løpet av det første døgnet. Men aldri lenger enn ett døgn med mindre det er helt spesielle forhold som råder.

Akselsen mener det ikke er tilfellet i Lisas situasjon. Han peker på at det internasjonalt er plastikkirurger som er den gruppen som gir mest antibiotika til pasientene sine.

– All antibiotikabruk bidrar til resistens. Dette er kanskje ikke det aller største volumet, men det bidrar til det alminnelige resistenstrykket og vi må derfor få dette til å opphøre.

Ønsker overvåkning

Forsker Venke Frederike Johansen mener det er nødvendig med bedre oversikt over hvor mye antibiotika som skrives ut til de som gjennomfører kosmetiske operasjoner privat. Hun har selv ønsket å forske på antibiotikabruken ved kosmetisk kirurgi, men opplever at det er for vanskelig å finne informasjon.

Hun sier det er viktig å unngå å gi antibiotika i de tilfellene der det bare er for sikkerhets skyld, hvis man skal kunne bevare antibiotika som forebyggende medisin for fremtidige pasienter.

RESISTENS: – All antibiotikabruk bidrar til resistens, sier Akselsen.

– Når man da tenker på at kosmetisk kirurgi ikke er medisinsk nødvendig. så stiller jeg spørsmålstegn ved om det er riktig at så mange får antibiotika, sier Johansen.

– Jeg forstår jo godt at når man går til det skritt å operere bryster, ansikt, mage, rumpe, så vil man forebygge infeksjon for enhver pris. Hensikten er jo nettopp kosmetisk.

STØRST: Aleris er den største tilbyderen av kosmetisk kirurgi i Norge.

Retningslinjer til veiledning

TV 2 har tatt kontakt med Aleris Stavanger, som er sykehuset hvor Lisa tok begge sine kosmetiske inngrep. De hadde ikke mulighet til å stille til intervju. Medisinsk direktør i Aleris Helse, Naeem Zahid, skriver følgende i en e-post:

«Vi i Aleris tar antibiotikaresistens på største alvor, og forsøker å begrense antibiotikabruk så langt det lar seg gjøre. Vi etterstreber å følge retningslinjer utviklet av Helsedirektoratet (…) Jeg kan ikke uttale meg om den konkrete saken, men må få lov til å presisere at retningslinjer er til veiledning. (…)».