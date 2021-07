I 2012 lanserte Mazda første generasjon av den folkelige SUV-en CX-5. Den ble raskt en suksess, og faktisk Norges mest solgte SUV to år på rad.

Mye har skjedd siden den tid. Som veldig mange andre, har Mazda økt fokus på elektrifisering. I første omgang med MX-30, som er deres bestselger i Norge om dagen.

Men selv om den gamle storselgeren CX-5 har blitt litt glemt, byr den fortsatt på mange gode kvaliteter.

Nå har vi testet en ekstra staselig utgave, nemlig jubileumsmodellen 100th Anniversary Special Edition.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje.

Elektrisk bakluke, tonede vinduer og LED-lys er bare noe av standardutstyret på denne utgaven. Bilen vi kjører har Optimum utstyrsnivå.

Hva er nytt?

Som 2021-modell har CX-5 fått flere oppdateringer. Den største produktnyheten gjelder bilens infotainmentsystem. Nå er nemlig mediaskjermen oppjustert til 10,25 tommer. Det var på tide.

Samtidig lanseres to spesialutgaver; Ignite Edition og den nevnte 100th Anniversary Special Edition, som vi kjører.

Sistnevnte leveres i et svært begrenset antall, faktisk bare 35 eksemplarer for det norske markedet. Kort oppsummert er det ulike visuelle detaljer som er nytt på denne modellen.

Vi snakker blant annet om burgunderrødt skinninteriør, med matchende gulvtepper. I tillegg har Mazda preget inn 100th Anniversary-emblemer ulike steder.

Det som er litt mer vesentlig, er at vi nå for første gang kjører bilen med Mazdas Skyactive G motor. Dette er en bensinmotor på 2,5 liter, som yter 194 hk.

100th Anniversary Special Edition koster 32.500 kroner ekstra. Da får du blant annet burgunderrødt skinninteriør.

Hvordan fungerer det?

Aller først må det sies at Mazda har god kontroll på design om dagen. CX-5 ser rett og slett bra ut.

Spesielt kledelig syns vi testbilen er, med hvit lakk mot det delikate interiøret som kombinerer både rødt, hvitt og sorte detaljer.

Mazda skal også ha skryt for god opplevd kvalitet i dette segmentet. Dessuten digger vi at det klassiske menyhjulet, med hurtigknapper til de viktigste funksjonene er ivaretatt. Det samme gjelder for klimaanlegget.

Dette er like enkelt som det er genialt. Dessverre er det færre og færre bilprodusenter som beholder fysisk betjening av viktige funksjoner.

I praksis betyr dette svært god brukervennlighet, og at fokuset ligger på veien fremfor å knote på en eller flere touchskjermer. Så på akkurat dette området, er CX-5 bedre enn flere andre biler i millionklassen – hvor touchskjermer stadig dominerer interiørt.

Ute på veien er de komfortable egenskapene prioritert. Vi sitter godt i de røde skinnsetene, som er elektrisk justerbare. De tilbyr også kjøling dersom du ønsker det.

Under panseret finner vi altså Mazda sin Skyactive G-motor. Den er på 2,5 liter og yter 194 hk. Dessverre syns vi denne motoriseringen oppleves litt slapp. Automatkassen på seks trinn er heller ikke direkte kvikk – for å si det diplomatisk.

Med nærmere 200 hk, hadde vi rett og slett forventet litt mer respons. Forbruket imponerer heller ikke. I testperioden ligger vi på mellom 0,8-1 liter/mil. Ved svært rolig landeveiskjøring snakker vi rundt 0,6.

Slik sett synes vi CX-5 kler en momentsterk og gjerrig dieselmotor langt bedre. Det skal også sies at mange CX-5-kunder i dag nettopp velger bilen med dieselmotor. Så langt i år har i overkant av en tredel kjøpt bilen med dieselmaskin.

Vi synes CX-5 kler hvit lakk, selv om mange også sverger til den klassiske rødfargen til Mazda.

Konklusjon

Selv om CX-5 kommer litt i skyggen av mange helelektriske SUV-er om dagen, byr den på mange gode kvaliteter.

For det første holder den seg godt, og interiøret er dessuten et svært trivelig sted å tilbringe tiden.

Vi hadde valgt bilen med 184 hesters dieselmotor. Da får du bedre respons og ikke minst merkbart lavere forbruk.

Smale LED-lys og diger grill. Det skaper et hissig uttrykk.

Mazda CX-5 Motor og ytelser: Motor: 2,5-liter bensin

Effekt: 194 hk / 258 Nm

0-100 km/t: 9,2 sekunder

Toppfart: 195 km/t

Bensinforbruk (WLTP): 0,8 liter/mil (blandet) Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 455 x 184 x 168 cm

Bagasjerom: 506 liter

Vekt: 1.571 kilo

Tilhengervekt: 2.000 kilo Pris: Fra: 422.600 kroner (2-liter bensin) Testbil: 575.200 kroner

