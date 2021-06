Washington Post: Trump ville sende koronasmittede til Guantánamo

Tidligere president Donald Trump skal ha foreslått å sende smittede amerikanere til Guantanamo Bay for å holde pandemien under kontroll, skriver Washington Post.

I februar diskuterte Trump-administrasjonen hvorvidt man skulle la smittede amerikanske statsborgere i utlandet komme inn i USA for å motta behandling. Flere amerikanere var blitt smittet på reise til Asia, men viruset hadde enda ikke rukket å spre seg i USA.

Daværende president Donald Trump var lite lysten på et amerikansk smitteutbrudd, og skal ha foreslått en alternativ behandlingsmetode for amerikanerne i utlandet:

– Finnes det ikke en øy vi eier? Hva med Guantánamo?, skal presidenten ha spurt medlemmene av regjeringen som var samlet i the Situation Room, i kjelleren til Det hvite hus.

Situation Room er kjent som møterommet hvor USAs president tar viktige og krevende avgjørelser. Foto: Shealah Craighead/White House via AP

– Vi importerer varer. Vi kommer ikke til å importere et virus, sa Trump ifølge Washington Post.

Omfattende arbeid

Den amerikanske fangeleiren på Guantanamo-basen ble opprettet i 2002 i kjølvannet av terrorangrepene mot USA 11. september året før. Nesten 800 personer har siden vært innesperret der, men det er i dag bare rundt 40 igjen.

Fengselet var i en tid kjent for hardhendte avhørsmetoder som kritikere har stemplet som tortur, og for å tvangsmate sultestreikende innsatte. Gjennom årene har enkelte fanger også tatt sitt eget liv.

Militærfengselet på Guantanamo Bay, Cuba er beryktet for både sine soningsforhold og innsatte. Foto: Thomas Watkins/AFP

Forslaget kom derfor svært overraskende på de andre møtedeltakerne. Da Trump tok ideen opp på nytt, ble den fort skrinlagt av presidentens rådgivere, som var bekymret for konsekvensene av å sende amerikanske turister i karantene samme sted som USA holder terrormistenkte.

Hendelsen gjengis i Washington Post, som del av et utdrag av den kommende boka «Nightmare Scenario». Boka er forfattet av to journalister i Post, og tar for seg Trump-administrasjonens koronahåndtering. I det omfattende arbeidet med boka har journalistene snakket med over 180 personer, deriblant flere høytstående personer i Det hvite hus og ledende skikkelser innenfor helsemyndighetene.

– Testene tar livet av meg!

I tillegg til Guantanamo-forslaget, ser boka blant annet på hvordan koronapandemien påvirket Trumps sjanser i valgkampen. Republikaneren forklarte flere ganger USAs høye smittetall med at de også gjennomførte svært mange koronatester, noe han ifølge Washington Post var svært kritisk til.

– Testene tar livet av meg! Jeg kommer til å tape valget på grunn av testene! Hvilken idiot fikk de føderale myndighetene til å gjennomføre tester?, skal Trump ha spurt sin daværende helseminister Alex Azar i mars.

Helseminister Alex Azar var blant dem som fikk gjennomgå for koronahåndteringen. Foto: Erin Scott/REUTERS

– Mener du Jared? skal en forvirret Azar ha svar, med henvisning til Trumps svigersønn og øverste politiske rådgiver, Jared Kushner. Kun fem dager tidligere hadde Kushner iverksatt en nasjonal test-strategi.

Ifølge Washington Post svarte Trump at myndighetene aldri vært ansvarlige for å gjennomføre koronatester, og spurte helseministeren hvorfor helseetaten CDC i det hele tatt ønsket å spore smittetallene.

– Å la CDC utvikle en koronatest var grov inkompetanse, skal Trump ha sagt til helseministeren.

Stikk i strid med Trump påståtte utspill, mener helseeksperter at det var mangel på koronatester som lot viruset spre seg på tvers av USA i begynnelsen av 2020. Den mangelfulle test-ordningen gjorde smittesporing til en umulig oppgave i starten av utbruddet, noe som var med på å bidra til høye smittetall, sykehusinnleggelser og dødsfall.