Politiet: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt ni ganger i hodet

Det opplyser politiadvokat Rita Parnas i Oslo politidistrikt til TV 2.

Nylig ble det kjent at gjerningsmannen har erkjent straffskyld for drapet.

Samtidig har politiet bedt om en full rettspsykiatrisk undersøkelse av ham for å finne ut om han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Politiet opplyser nå for første gang at de mener drapsvåpenet er en halvautomatisk pistol av merket SIG Sauer med 9 millimeter ammunisjon.

Våpenet var ikke lovlig registrert på siktede.

DRAPSOFFER: Fevziye Kaya Sørebø (50) jobbet som tolk. 28. april ble hun skutt og drept på Frogner i Oslo. Foto: Privat

Snakket før skuddene falt

Totalt er Sørebø truffet av ni skudd i hodet, opplyser Parnas.

– Hva vet dere om opptakten til drapet?

– Vi har fått en forklaring fra siktede, og jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på den. Men jeg kan si at de to snakket sammen, og at det ikke virker å ha vært noe basketak slik politiet har fått det opplyst, sier hun.

Etter drapet satt siktede seg i bilen og kjørte vestover. Rundt ti minutter senere, i en bil i en busslomme på E18 i Bærum, ble han pågrepet. Til politiet på stedet sa han: «Jeg melder meg».

Venter på svar

Politiet tror ikke de blir ferdig med å etterforske saken før sommerferien. Fremdeles gjenstår flere avhør av siktede.

– Samtidig venter vi på tekniske analyser av beslag som vi ikke har gått igjennom ennå.

Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hvorvidt de mener drapet var overlagt, altså om det var planlagt, eller ikke.

– Dersom siktede finnes tilregnelig, har han erkjent drap, og da er det forsettlig. Hvorvidt det er med overlegg eller ikke, må vi komme tilbake til.

– Hva sier han om motivet?

– Det knytter seg til den økonomiske konflikten mellom de to, sier Parnas.

Fra før er det kjent at avdøde og siktede var i en mangeårig konflikt som endte med at han ble dømt til å betale Sørebø totalt 12,7 millioner kroner.

Siktedes forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, har følgende kommentar:

– Min klient har stilt i avhør, blitt konfrontert med opplysninger og har forklart seg om disse, sier han.

Bistandsadvokat Ida Andenæs ønsker ikke å kommentere opplysningene.