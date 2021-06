Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Det kommer masse hvit eksos, som lukter som brent diesel, ut av eksosrørene på min VW Passat med 2-liters dieselmotor.

Vet du hva som kan være feil – og er dette dyrt å gjøre noe med tror du?

Au da. Her var det ikke «litt» eller «noen ganger», men kort og godt «Masse».

Det betyr som regel bare en ting. Nemlig trøbbel. Trolig kostbart sådant. Uten at vi skal ta alle sorgene på forskudd.

Det kan, i beste fall, være «bare» toppakningen som har røket. Det er fortsatt en jobb som koster mangfoldige tusen kroner på et verksted. Om bilen din er eldre og har gått langt, er det heller ikke uvanlig at topplokket har sprukket. Da løper kostnadene på. Mye og fort.

Det som skjer i disse tilfellene, er at det kommer frostvæske inn i forbrenningsrommet. Det er den hvite dampen fra denne som kommer ut sammen med eksosen.

Men du sier at det lukter brent diesel. Du sier ikke noe om bilen går som den skal. Jeg tenker på om det kan være en sylinder her som ikke henger skikkelig med. Enten at den mangler kompresjon og dermed ikke forbrenner ordentlig, eller om det kan være en dyse, eller flere, som lekker. Du burde merke det på motorgangen og trekkraften.

Om det hadde vært forbrent olje, for eksempel om det er noe feil med turboen, ville du hatt mer lyseblå eksosrøyk. Da hadde det nok heller ikke luktet diesel, derfor heller jeg mer mot de to første alternativene.

Mitt råd blir uansett å få et verksted til å se på dette og å stille en diagnose for deg. Så får vi krysse fingrene for at dette ikke er altfor alvorlig.

Men det er definitivt noe du må få fikset før du tar bilen på noen ferietur. I motsatt fall er potensialet for enda dyrere følgeskader stor.

Ønsker deg lykke til med å finne ut av dette og håper ikke hele feriebudsjettet ditt går med til å få fikset bilen.

