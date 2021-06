Vektløfter blir første transkjønnede OL-deltaker

Laurel Hubbard (43) fra New Zealand skriver OL-historie når hun som transkvinne kommer til Tokyo for å konkurrere i vektløfting.

Mandag ble det bekreftet at Hubbard blir den første transkjønnede kvinnen til å delta i et OL. Det ble klart da hun kom med i den newzealandske troppen.

Den 43 år gamle vektløfteren har fremlagt testresultater som viser at hun har testosteronnivåer som er innenfor grenseverdiene fremsatt av Den internasjonale olympiske komité (IOC). Hubbard oppfyller videre alle øvrige kriterier for transkjønnede utøvere, står det i en pressemelding.

– Vi anerkjenner at kjønnsidentitet i sport er et følsomt og komplekst tema, som krever en balanse mellom menneskerettigheter og sportslig rettferdighet, sier New Zealands OL-sjef Kereyn Smith.

I 2018 ble Hubbard første transkjønnede kvinne til å delta i samveldelekene. Den gang forsøkte de australske vertene å utestenge vektløfteren, da de mente at hun som tidligere mann hadde en fysisk fordel.

Hubbard deltok tidligere i herreklassen før hun skiftet kjønn i 2013. Hun er for øyeblikket rangert som nummer 16 i verden i 87-kilo-klassen.

(©NTB)