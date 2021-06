«Sykkelsportens bad boy» er tilbake i Tour de France

Med noen få hundre meter igjen av oppløpet i endagsrittet Cholet - Pays de la Loire, beveget Nacer Bouhanni seg fra høyre til venstre side av veien. I høy hastighet forsøkte han å manøvrere seg frem langs barrierene.

Det var bare et problem. Britiske Jake Stewart prøvde på det samme.

Bouhanni så briten i sidesynet og lente seg til venstre. Stewart ble presset mot reklameskiltene, så bråbremset han.

Han var livredd.

– Jeg så livet mitt passere i revy, sa Stewart til magasinet Rouleur etter målgang.

Samme kveld publiserte han en tweet med et tydelig budskap. Nacer Bouhanni, som ble disket for manøveren, var tagget:

«Yo, Bouhanni. Jeg skulle gjerne spurt deg hva du tenkte på, men du har tydeligvis ingen hjerneceller. Det ironiske er at du fortalte meg etter målgang at jeg ikke viste respekt. Her er en video av hvordan «ingen respekt» ser ut», skrev Stewart, og la ved en video av oppløpet.

Det internasjonale sykkelforbundet suspenderte Bouhanni i to måneder.

Upopulær

Hendelsen på oppløpet av Cholet – Pays de la Loire i vår, er den foreløpig siste av mange kontroverser Nacer Bouhanni har vært involvert i.

Den franske spurteren har rykte på seg for å være «proffsirkusets bad boy», og er kjent for å være den minst populære rytteren i feltet.

– Han er en pikk. Han får alltid folk til å krasje. Vi vet godt hvordan han er. Kanskje han er sånn fordi han alltid taper, sa den italienske rytteren Jacopo Guarnieri etter et ritt i 2017.

Da hadde Bouhanni igjen vært uvøren i feltet. Noe han har vært hele gjennom hele sykkelkarrieren.

– Han er ekstremt offensiv og er opptatt av å fremstå som en tøffing, og så har han kommet litt uheldig ut av mange situasjoner på grunn av uttalelser i etterkant. Folk er blitt veldig provosert av ham. Det har gjort ham upopulær i feltet, sier Mads Kaggestad, TV 2s sykkelekspert.

Trange kår

Da Nacer Bouhanni vokste opp i den franske byen Épinal på 90-tallet, hadde han plakat av sine to store idoler på barnerommet. Den ene var den franske sykkelhelten Bernard Hinault, den andre var bokseren Mike Tyson.

Interessen for både sykling og boksing hadde han arvet av sin far Karim. Han var en anleggsarbeider fra Algerie, som holdt på med begge idrettene etter at det harde arbeidet var unnagjort.

Da Nacer Bouhanni og broren ble gamle nok, brukte faren all sin fritid på å la dem holde på med det samme.

– Min far jobbet hele uken på byggeområdet, men hver helg tok han meg med på banesykling på lørdagene og landeveissykling på søndagene. Så sto han opp klokken seks på mandag og fortsatte arbeidet. Han ofret mye for at jeg skulle lykkes i sykkelsporten, forteller Bouhanni i et intervju med Rouleur.

STOR SUKSESS: Nacer Bouhanni var på et tidspunkt en av verdens mest spennende spurtere. Her jubler han for etappeseier i Giro d'Italia. Foto: LUK BENIES

Likevel skulle Nacer Bouhanni bli 16 år før han bestemte seg for å satse. Fire år senere fikk han en lærlingkontrakt med profflaget Francaise des Jeux (FDJ).

Bouhanni markerte seg raskt som en rask og uredd spurter. Han fikk proffkontrakt med det franske storlaget, og ble en seiersmaskin. På tre år vant han 27 ritt, deriblant etapper i både Giro d’Italia og Vuelta a Espana.

Men Bouhannis lynne og ekstreme vinnerinstinkt ga FDJ mer enn bare seirer. Flere krangler med lagledelsen gjorde spurteren fra Épinal upopulær i eget lag.

DEN GODE OG DEN ONDE: Francaise des Jeux-sjef Marc Madiot (i midten) hadde ikke plass til to toppspurtere i stallen. Han valgte å satse på den fredfulle Arnaud Démare (til h.), mens bråkebøtten Nacer Bouhanni (til h.) måtte finne ny arbeidsgiver. Foto: GUILLAUME SOUVANT

De hadde dessuten fått frem et nytt - og langt mer stuerent – spurttalent i Arnaud Démare. FDJ hadde ikke plass til begge.

Bråkebøtten Bouhanni måtte gå.

Slåsskamp med hotellgjester

Den kontroversielle spurteren var fortsatt en garantist for gode resultater, og signerte derfor en kjempeavtale med det franske laget Cofidis i 2015.

Men også der havnet Bouhanni etter hvert i unåde.

Natten før det franske mesterskapet i 2016 ble den temperamentsfulle franskmannen vekket av noen fulle menn nær hotellrommet han bodde på. Ifølge L’Equipe ba Bouhanni mennene om å roe seg, før det hele endte i et basketak i gangen.

TØFFING: Nacer Bouhanni driver med boksing ved siden av sykkelkarrieren. Det har ikke gjort det lettere for ham å bli kvitt stempelet som bølle. Foto: JOSEP LAGO

Bouhanni, som alltid har hatt boksing som hobby, stilte til start i det franske mesterskapet med fire sting i hånden etter slagsmålet.

– Heldigvis klarte jeg å komme meg unna slagene. Hadde det vært en annen syklist, ville han kanskje fortsatt vært på sykehuset. Boksingen hjalp meg. Det kunne ha gått mye lenger, dersom jeg ikke hadde forsvart meg selv, skal Bouhanni ha sagt i et intervju med Le Republicain Lorrain i ettertid.

– Jeg er offeret i denne historien. Jeg bare forsvarte meg selv.

Skadene i hånden viste seg etter hvert å være så omfattende at de måtte opereres. Dermed måtte Bouhanni trekke seg fra det som skulle være hans andre opptreden i Tour de France.

Den første, året før, endte med at han forlate rittet etter en velt på den femte etappen.

Krangel med sportsdirektør

I 2017 fullførte Bouhanni omsider sitt første, og foreløpig eneste, Tour de France. Der markerte han seg med flere topplasseringer, men igjen var det oppførselen hans som preget overskriftene i de franske tabloidene.

Han fikk, blant annet, tidsstraff og bot for å ha slått en annen rytter.

Senere på året havnet han igjen i søkelyset for farlig opptreden på et oppløp i Tour de l’Ain, og etter Paris-Bourges måtte han holdes unna spurtkollega Rudy Barbier - som han skjelte ut foran presse og publikum.

I KJENT STIL: Michael Matthews (til h.) var svært irritert på Nacer Bouhanni (i midten) etter dette oppløpet under Paris-Nice i 2016. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Det hele toppet seg våren året etter, da han ifølge L’Equipe havnet i en «voldelig konflikt» med Cofidis’ sportsdirektør Roberto Damiani i lagbussen etter Eschborn-Frankfurt – et ritt Bouhanni ikke fullførte.

Resultatene ble også stadig dårligere. Cofidis hadde mistet tålmodigheten.

– Det handler ikke om hvem som har den høyeste lønnen. Det er ikke nok. Dersom du vil være en god leder, må du gi mye mer, sa lagleder Cedric Vasseur i et intervju med Cyclingnews.

I 2019 fikk ikke Bouhanni fornyet kontrakten. Før 2020-sesongen byttet han til Arkéa-Samsic.

– Han har vært under stort press, på store kontrakter med store forventninger. Det har gjort at han har følt seg presset og havnet i konflikt med ledelsen i lagene han har vært i. Han har kommet dårlig ut av det, forklarer sykkelekspert Mads Kaggestad.

Tilbake i Tour de France

I Arkéa-Samsic har Bouhanni fått en ny sjanse. Fjorårets Tour de France var for kupert til at han så det som hensiktsmessig å være med, men i år er den franske spurteren tilbake på den aller største scenen.

Der skal han, blant annet, igjen møte Arnaud Démare. Den stillfarne spurteren, som etter å ha tatt plassen til Bouhanni i Francaise des Jeux er blitt Frankrikes nye yndling.

Men nasjonens «enfant terrible» kommer til touren med opptrekkstog fullt av kjappe ryttere og revansjelyst. Forutsetningene bør altså være gode for at Bouhanni igjen skal kunne skape overskrifter med positiv ordlyd.

– Bouhanni har syklet med et opptrekkstog uten å ha suksess før, men om samspillet med Dan McLay og Connor Swift blir bra, så kan han få til mye. Han er definitivt en av rytterne man må regne for å være en av favorittene på de åtte spurtetappene i årets Tour, sier Kaggestad, og legger til:

ENFANT TERRIBLE: Det franske uttrykket brukes om en person hvis ukonvensjonelle opptreden sjenerer eller provoserer andre. Beskrivelsen passer Nacer Bouhanni godt. Foto: ICON SPORT

– Jeg har faktisk litt tro på at han kan slå tilbake.

– Er dette hans siste sjanse til å vise at han fortsatt er en rytter å regne med helt i verdenstoppen?

– Ja. Han har fått en gyllen sjanse i Arkéa. Nå må han levere. Presset henger fortsatt over ham. Men Arkéa er et lite outsiderlag, så de vil være fornøyde om han får noen topplasseringen. Det største presset legger han nok på seg selv.

Vil ikke forandre seg

For Nacer Bouhanni er en syklist som har mye å bevise. Han er blitt utskjelt, utstøtt og latterliggjort for sine handlinger og uttalelser.

Ifølge Kaggestad er han blitt sykkelsportens hakkekylling.

– Han er upopulær, mange er ute etter å ta ham. Da skal det ikke så veldig mye til før det blir overskrifter av det, sier han.

– Noen episoder er blitt fremprovosert av konkurrentene. De vet hvordan han er, likevel så gjør de manøvrer for å terge ham. Da blir han tverr, og ender opp som taperen. Bouhanni må bli flinkere til å gå i seg selv og ikke la seg provosere, legger han til.

REVANSJELYSTEN: Nacer Bouhanni har ikke prestert på øverste nivå på flere år. I Tour de France vil han slå tilbake. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Selv mener Bouhanni at han er misforstått. En sjenert fyr, som kanskje kan virke arrogant fordi han ikke prater så mye.

– De får alltid meg til å se ut som en «bad boy». Jeg vet ikke hvorfor, sier Bouhanni til Rouleur.

– Men jeg kommer ikke til å forandre meg. Du må akseptere meg for den jeg er, og hvis det er okay for deg, så er du okay for meg. Hvis du ikke synes det er okay, kommer ikke jeg til å forandre meg for å få deg til å synes det. Jeg er for ærlig, fortsetter han.

– Ingen bølle

Etter hendelsen med Jake Stewart i Cholet – Pays de la Loire tidligere år, som endte med at Bouhanni ble utestengt i to måneder, følte franskmannen for å forklare seg i en pressemelding.

Den var rettet mot en fransk journalist som hadde rettet skarp kritikk mot Bouhanni etter rittet.

– Jeg er ingen bølle, skrev Bouhanni.

VINNERINSTINKT: Nacer Bouhanni er kjent for sin uvørne og uredde spurtstil. Foto: LIONEL BONAVENTURE

– Jeg er en idrettsmann som ble far for noen måneder siden, så tro meg, om enn bare for mitt barn, jeg ville aldri tatt slik risiko bevisst. Jeg ville bare vinne rittet. Dessverre endte det dårlig.

Men heller ikke denne gangen klarte Bouhanni å dy seg. Etter å ha blitt hengt ut på Twitter av britiske Jake Stewart, sendte Arkéa-spurteren et stikk i retur.

– Angående Jake Stewart, han er ung og vil være involvert i mange andre spurter – i mange år, håper jeg. Men hvis han virkelig så livet passere i revy, slik han sa i intervjuet, vil jeg råde ham til ikke å spurte mer, skrev Bouhanni, og la til:

– Alle kjenner til risikoen, dessverre. Vi er ikke «Care Bears». Noen ganger krasjer vi, men det er en del av sykkelsporten.

Utsatt for rasistisk hets

Etter uttalelsene mottok Bouhanni hundrevis av meldinger på sosiale medier, mange av dem med rasistisk innhold.

Som en av få proffsyklister med afrikansk opphav, skal han ha mottatt slike meldinger gjennom hele karrieren. Denne gangen valgte Bouhanni å offentliggjøre hetsen. Han kontaktet også fransk politi.

Stewart gikk ut og viste sin støtte til konkurrenten, og kalte hetsen beklagelig. Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) tok også fullstendig avstand fra de rasistiske meldingene.

– Uansett hvor store feil den franske rytteren har gjort, rettferdiggjør ikke det hetsen han er blitt utsatt for, skrev UCI i en pressemelding.

For en gangs skyld opplevde feltets minst populære rytter å ha sykkelverdenen bak seg.

Kanskje er det den støtten som skal til for at Bouhanni igjen skal vise at han kan. Den skandaleforfulgte franskmannen har vunnet 69 sykkelritt i proffkarrieren, tross alt.

Men ingen av triumfene er en etappeseier i Tour de France.