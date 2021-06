Med imponerende 26 mål i debutsesongen etter overgangen fra Arsenal var Robin van Persie en sterk bidragsyter til at Manchester United i 2012/2013-sesongen hentet ligagullet tilbake til Old Trafford.

Nå mener den tidligere storscoreren at en nordmann ved navn Erling Braut Haaland vil være den perfekte signeringen dersom United – nok en gang – skal ta tilbake tronen som Englands beste lag.

– Jeg ville elsket å se ham i Manchester United. Det er en god plass å være, han kjenner Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er en enorm klubb. Han vil være i begivenhetenes sentrum. United er en klubb som normalt sett kjemper om titler. Det er en «next level»-klubb, sier van Persie på spørsmål om hva han mener bør være Erling Braut Haalands neste klubb.

UNITED-LEGENDE: Selv om han bare spilte for Manchester United fra 2012 til 2015, rakk Robin van Persie å opparbeide seg legendestatus i Manchester. Foto: PAUL ELLIS

Etter at ligagullet røk for Manchester i 2011/2012-sesongen, var van Persie sjokksigneringen fra Manchester United som skulle bringe ligagullet tilbake til Old Trafford.



Situasjonen nå er mulig å sammenligne. Og nettopp det, er grunnen til at van Persie mener United og Braut Haaland vil være en perfekt match.

– Manchester United har ikke vunnet noe de siste årene, det taler i favør av Erling Braut Haaland. Hvis han kommer dit og begynner å vinne, vil han ha veldig stor påvirkning. Det er det du ønsker som spiller: Du ønsker å påvirke. Ja, kanskje han vinner om han går til et annet lag, men påvirkningen vil være mindre. I hans situasjon ville jeg gått for Manchester United, sier van Persie.

– Var det litt slik du tenkte da du gikk til United?

– Ja, det var en del av det. Det var mange årsaker for min del. En av dem var Ferguson. I tillegg hadde United feilet i Premier League året før. Det var i min favør, sier Van Persie.

Han traff godt med valget sitt. 26 scoringer gjorde han langt på vei til helten som brakte ligagullet tilbake til Old Trafford.

Mener Haaland og Mbappe er unike

Robin van Persie, som i løpet av tiden sin i Arsenal og Manchester United, banket inn hele 144 scoringer i Premier League, var TV-ekspert under det pågående Europamesterskapet.

Til daglig bor 37-åringen i Rotterdam, der han blant annet er trener for U16-laget til Feyenoord.

Fra Nederland har han naturligvis fått med seg Braut Haalands prestasjoner. Van Persie er mektig imponert.

– Jeg er en enorm fan av Haaland. Han knuser alle rekorder og er fortsatt så ung, sier han.

Mest imponert virker nederlenderen over at Braut Haaland er såpass komplett.

– Han er så allround. Han er sterk, han sprinter kjapt, han er teknisk, han gir målgivende og han scorer. Og han gjør alt med et smil om munnen, det er kanskje det jeg liker aller best, sier van Persie.

Han mener 20-åringen virker svært moden for alderen.

– I fotball har du mange aspekter: Det er alt fra pasninger, til det tekniske, til å vite hvor du skal være på banen til hvilken tid og hvordan du oppfører deg både på og utenfor banen. Ja, greit, han tar seg en fest som alle andre når han er på ferie. Men selv da oppfører han seg bra. Det er det jeg mener er så bra med Haaland i at han er en allround-spiller: Han scorer så bra på alle disse punktene, sier nederenderen.

Robin van Persie er klar på at Erling Braut Haaland er i en stor klubb allerede, men han er overbevist om at tiden etter hvert vil bli overmoden for å ta ytterligere ett steg.

Spisslegenden mener nemlig at 20-åringen fra Jæren og Frankrikes superstjerne Kylian Mbappé er de to på fotballscenen som skiller seg aller mest ut for tiden.

– Slik jeg ser det, så er han i lag med Mbappe en «next level»-spiller. Du har mange gode spillere, men Mbappe har sin egen stil og Haaland har sin egen stil. Det er «next level»-spillere, sier van Persie.