Nytt livstegn fra prinsessen: – Veldig positive steg på veien videre

Tidligere i år publiserte BBC flere videoer av prinsesse Latifa av Dubai som hevdet at hun ble holdt fanget av sin egen far, emiren av Dubai. Siden har ryktene svirret om prinsessens ve og vel, og spekulasjonene har økt i takt med at bilder av Latifa har dukket opp på nettet.

Mandag ble et nytt bilde av Latifa publisert på Instagram. På det udaterte bildet ser man prinsessen på flyplassen i Madrid.

– Flott europeisk ferie med Latifa. Vi har det gøy på oppdagelsesferd!, står det i bildeteksten publisert av brukeren shinnybryn.

Har blitt kontaktet direkte

Bildet kommer i kjølvannet av andre bilder som viser Latifa i offentligheten, etter at prinsessen selv hevdet at hun ble holdt fanget.

– Vi er glade for å se at Latifa virker å ha et pass, er på reise og nyter en økende grad av frihet. Dette er veldig positive steg på veien videre, sier advokat David Haigh. Han er grunnlegger av Free Latifa, en støttegruppe som arbeider for prinsessens rettigheter.

– Jeg kan også bekrefte at flere at medlemmer av organisasjonen har blitt direkte kontaktet av Latifa, sier Haigh til nyhetsbyrået Reuters.

Verken De forente arabiske emiraters utenriksdepartement eller pressekontoret til Dubais regjering ønsker å kommentere bildet overfor Reuters.

Fluktforsøk

I februar skapte Latifa overskriften verden rundt, da hun i en video fortalte at hun ble holdt til fange i en strengt bevoktet villa. Etter videoen krevde blant annet FN at Emiratene produserte et «bevis på at Latifa var i live» og at prinsessen ble frigjort umiddelbart.

Da dette bildet av Latifa på et kjøpesenter dukket opp i mai, ga det håp om at prinsessen var i live. Foto: REUTERS

Familien la aldri frem et slik bevis, men emiren forsikret at prinsessen «blir tatt hånd om i sitt eget hjem».

– I respons til medias rapporter om prinsesse Latifa vil vi takke alle som har uttrykt bekymring for hennes velvære, til tross for at dekningen absolutt ikke gjenspeiler de faktiske forholdene, sa også emiren i en pressemelding som ble sendt fra landets ambassade i London tidligere i år.