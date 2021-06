Tror overgangsryktene har virket forstyrrende for Kane

Harry Kane får hard medfart etter sin innsats for England i de to første kampene. Men ekspertene mener det blir feil å vrake spisstjernen i startoppstillingen.

Harry Kane ble utpekt som en av de mest soleklare toppscorerkandidatene før EM av TV 2s eksperter.

Men etter de to første kampene for England har spisstjernen fremstått som noe helt annet enn en toppscorerkandidat. Fasiten så langt er nemlig null mål, null målgivende pasninger og null skudd på mål.

I britiske medier har Kane fått hard medfart, og enkelte fotballskribenter har gått så langt i å mene at landslagssjef Gareth Southgate bør vrake Kane fra startoppstillingen til den avgjørende gruppespillkampen mot Tsjekkia tirsdag kveld.

– Slurvete og sliten

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er enig i spisstjernen har vært en gedigen skuffelse hittil, men er mer usikker på om det riktig å utelate ham fra startsoppstillingen.

– Kane har så langt vært den store skuffelsen, han var jo en mange av oss trodde skulle bli toppscorer. Det kan han fortsatt bli, men han har sett langt unna ut foreløpig. Han har vært slurvete med ball, han har sett tung ut, og har vært en helt annen Harry Kane enn det vi har vært vant til å se, slår Mathisen fast.

– Tror du han har hatt problemer med å takle presset?

– Presset er Kane vant til å leve med både i Tottenham og for England, så det skal han håndtere. Han er en av verdens beste spisser, men så langt i EM så har den fysiske formen ikke sett god nok ut, han har rett og slett sett sliten ut, poengterer eksperten.

– Forstyrret av overgangsrykter

Kort tid før EM ble det kjent at Harry Kane ønsker å forlate Tottenham. Klubber som Manchester City, Manchester United, Chelsea og Real Madrid blir nevnt som mulige nye destinasjoner for den mangeårige Tottenham-spilleren.

Mathisen tror overgangsryktene kan ha virket forstyrrende for Kane i oppladningen til EM.

– Ja, selvfølgelig, sier Mathisen.

– Men samtidig er det er jo mange som er inne i bildet her, både agenter og rådgivere. Det å gå ut med en avgjørelse om sin egen karriere før et mesterskap er aldri optimal timing. Mentalt har Kane ikke sett ut til å være på topp hittil, konstaterer han videre.

SKUFFET OVER KANE: Jesper Mathisen. Foto: Geir Olsen

Han er klar på at Kane må heve seg betraktelig dersom England skal ha mulighet til videre suksess i EM.

– En av forklaringene for Kanes formssvikt er naturligvis at England som lag ikke har vært så skarpe som mange trodde de skulle være. Skal England gå hele veien må Harry Kane levere på et høyere nivå, hvis ikke må noen andre spillere inn på topp for England, som for eksempel Marcus Rashford. Men hvis ikke Kane begynner å levere, så vil det bli svært tøft for England å gå videre, sier Mathisen.

– Latterlig å vrake Kane

I England har Kanes formssvikt vært det store samtalemnet i mediene hittil i mesterskapet. Gareth Southgate har forsvart Kane, og mener at angriperen fremdeles er lagets viktigste bidragsyter.

Englands landslagslegende og tidligere toppscorer Alan Shearer, som nå jobber som ekspert for BBC, mener lagkameratene må ta deler av skylden for at Kane ikke har prestert som forventet så langt i EM.

– Det er ingen tvil om at Harry Kane har sett daff ut, så han kan ikke legge all skyld på sine lagkamerater. Men jeg mener Englands svake prestasjoner er en kombinasjon av flere ting, og ting som vi må rette på mot Tsjekkia, skriver han i sin faste spalte hos BBC.

Shearer mener det blir helt feil å vrake Harry Kane fra startoppstillingen.

– En spiller som er nødt til å beholde plassen sin er Harry Kane. Bare glem å vrake vår kaptein og leder. Han er Premier Leagues toppscorer og hadde mest assists. Å vrake ham vil være latterlig, slår Shearer fast.

SKUFFET OVER KANE: England-legenden Alan Shearer. Foto: John Stillwell

Tror det løsner mot Tsjekkia

I likhet med Mathisen er Shearer tydelig på at England trenger en Kane i toppform for å gå langt i turneringen.

– Kane beviste sitt internasjonale nivå i Russland for tre år siden. Om vi skal gå langt i denne turneringen, så må vi få frem Kane på sitt beste. Det har vi ikke sett så langt i EM, men alle vet hvor god han er. Harry har ikke sett skarp ut i de to første kampene, men han har heller ikke fått mye å jobbe med av sine lagkamerater, konkluderer han.

Shearer tror det løsner for Kane mot Tjekkia.

– Dersom Kane bare får en liten sjanse, og scorer, så vil alt endre seg. Jeg er overbevist om at Kane vil bli bedre, og det samme vil England, slår Shearer bestemt fast.