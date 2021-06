Jusprofessor om kjærestekrav: – Man kan ikke regulere folks følelsesliv på den måten

Lørdag åpnet UDI sin søknadsportal for lettelser av innreise krav for kjærestebesøk. For at kjærestene skal oppfylle kravene for å komme inn i landet må paret blant annet ha vært sammen i minst ni måneder. Det mener jusprofessor Hans Petter Graver er diskutabelt.

Under fredagens pressekonferanse kunne justisminister Monica Mæland komme med noen etterlengtede gladnyheter for mange.

– Nå åpner vi for at flere kan få treffe sine kjære i Norge. Mange er utålmodige og har hatt det vanskelig under det strenge innreiseregimet som er innført, sa Mæland.

Men kjærestelettelsene gjelder ikke for alle.

Kjærestepar som vil møtes må ha vært sammen i minst ni måneder, og må ha møtt hverandre fysisk.

Kan ikke regulere på den måten

Jusprofessor innenfor privatrett, Hans Petter Graver, er glad for at innreisekravene nå blir liberalisert.

Graver stusser derimot over kravene regjeringen stiller til blant annet lengden på forholdet.

– Når det gjelder kravet til kjæresteforhold, så kan man diskutere om det er forsvarlig å trekke en slik grense som regjeringen gjør, sier Graver.

TREKKE SKILLER: – Man kan ikke trekker skiller mellom de som trenger å møtes og de som ikke trenger å møtes slik regjeringen har gjort, mener Graver. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Han mener også det er spesielt at staten mener kjærestepar som ikke har møtt hverandre fysisk, ikke får oppfylle de nye innreisekravene.

– Det er prinsipielt sett diskutabelt at staten blander seg bort i å definere hva som utgjør et kjæresteforhold.

– Man kan ikke regulere folks følelsesliv og trekke skiller mellom de som trenger å møtes og de som ikke trenger å møtes på denne måten.

Er ikke der enda

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Lars Jacob Hiim, forteller at dersom smitten fortsetter å synke, så vil alle som har kjære kunne treffe hverandre i Norge om ikke alt for lenge.

– Men vi er ikke der enda. Derfor åpner vi sakte og kontrollert. Steg for steg.

IKKE ENDA: Statssekretær, Lar Jacob Hiim, mener Norge ikke kan slippe inn alle kjærestepar enda. Foto: Terje Bendiksby

Hiim har forståelse for at en del er frustrerte over at den gradvise gjenåpningen ikke inkluderer dem i denne omgang.

– Hvorfor skal det ha noe å si at man har vært sammen i ni måneder? Hva er forskjellen på de som har vært sammen i åtte og ni?

– Dette er de samme kravene som vi stilte til kjæresteforholdet fra sommeren 2020 til 29. januar 2021. Forskjellen er at man nå må søke UDI på forhånd. Men jeg forstår at en del er frustrerte.

Trenger ingen dokumentasjon

Etter fredagens pressekonferanse uttalte Bent Høie til TV 2 at man måtte ha en form for dokumentasjon på at man er kjærester dersom innreiselettelsene skulle gjelde.

– Hvis ikke blir dette fritt fram, uttalte Høie.

Helseministeren gikk derimot ikke inn på hva slags dokumentasjon dette ville innebære, og sa at det var opp til justisdepartementet å finne ut.

På Utlendingsdirektoratet sine nettsider står det noe annet.

«UDI trenger ikke noe dokumentasjon på forholdet deres, det holder at du bekrefter at dere oppfyller disse kravene når du søker».

ANSIKT TIL ANSIKT: Skjermdump av søknadsskjemaet som kjærester må fylle ut for å få innreiselettelser Foto: Skjermdump fra UDI

Lavt kontrollnivå

Områdeleder i oppholdsavdelingen i UDI, Camilla Torgersen, bekrefter at det ikke trengs noen dokumentasjon på kjæresteforholdet.

– UDI har tillitt til at søkerne svarer ærlig på alle spørsmål og krav de blir bedt om å bekrefte i søknaden. Dette er en søknadsordning med et lavt kontrollnivå.

Men selv om ordningen har et lavt kontrollnivå, forteller Torgersen at å oppgi feil opplysninger om kjæresteforholdet er alvorlig.

– Det å gi uriktige opplysninger er straffbart og vil kunne medføre bot og/eller fengsel inntil seks måneder.