84-åring drepte kona med statue under spritgelé-krangel

Edward Rowen (84) angrep kona etter at hun nektet ham å spise mer gelé med alkohol i. Nå er han dømt for drapet.

Høyesterett i Victoria i Australia avgjorde forrige uke at 84-åringen er skyldig i drapet, men at han ikke kan dømmes til fengsel.

Det melder australske ABC News.

Edward Rowen drepte i 2019 kona med en elefantstatue fordi hun hadde nektet ham å spise den kruttsterke spritgeleen som barnebarnet deres hadde laget.

I retten har det kommet frem at Rowen har en degenerativ hjernesykdom, som høyst sannsynlig er Alzheimers.

Det store spørsmålet har derfor vært om pensjonisten, som har vært for syk til å møte i retten, kunne dømmes for drapet.

Dessertelsker

Det var under en sammenkomst med familien ved et skur i Creswick, som ligger 129 kilometer nordvest for Melbourne, at alt gikk skeis.

25. desember 2019 hygget Rowan, som er kjent for sin forkjærlighet for desserter, seg med øl og deretter alkoholholdige geléshots.

Pensjonisten tyllet i seg tre shots, og nektet å tro på familiens formaninger om at de inneholdt sterk alkohol.

Dette førte samme kveld til en voldsom krangel hjemme med kona, Rosalie Rowen (78), og til at Rowan angrep henne med statuen.

En sjokkert nabo tilkalte ambulansen, men Rosalie Rowen, som hadde vært gift med Edward Rowen i over 60 år, døde på sykehus av skadene.

Løp etter hjelp

Under domsavsigelsen forrige uke ga høyesterettsdommer Lesley Taylor et brutalt innblikk i hva som skjedde den skjebnesvangre julekvelden.

– En gang mellom 20.20 og 21.45, angrep den tiltalte avdøde bakfra med en solid elefantstatue i tre. Han utførte gjentatte slag mot hodet. På det aktuelle tidspunktet var avdøde plassert i sin «vanlige» stol i stua, sa hun.

Hun fortalte at blodige Rowen like etter løp ut på gata og ba en nabo om hjelp.

– Jeg har drept henne, dere kan ta meg med dere, jeg kan sone 20 år, sa Rowen da politiet ankom stedet.

I retten har politibetjent Jason Allison, som pågrep ham, fortalt at Rowen fortalte to tilfeldig passerende menn at han drepte kona etter alkoholnekten.

– Han snøvlet litt og fortalte om hvordan han hadde drukket litt tidligere, ble stanset i det, og at han var sint på damene der, og at han kom hjem, fortsatt sint, og ville drikke, fortalte hun.

– Noe er ganske uforklarlig

Høyesterettsdommeren mener at det ikke er noen tvil om at Rowen drepte kona, men kan på grunn av diagnosen hans ikke dømme ham til fengsel.

Rowens advokat, Tim Marsh, innrømmer at det er svært vanskelig å forklare pensjonistens voldsomme reaksjon etter spritgelé-nekten.

– Det er noe som er ganske uforklarlig i denne saken, sier han.

Han har tidligere kalt spritgelékrangelen en «bisarr og merkelig motivasjon for en kriminell handling, gitt de var gift i 60 år».

– Det er ganske eksepsjonelt at en forbrytelse som dette kunne skje etter en krangel om gelé på fest, sa han i retten.

Vil ikke ha ham på frifot

Påtalemyndighetene mener at Rowen ikke kan slippes løs.

– Det er fremdeles slik at herr Rowen har drept et menneske, drept kona, sier aktor David Glynn til nettstedet.

Glynn mener at det er riktig at Rowen dømmes til behandling.

– Han er et menneske, som i samfunnets beste interesse trenger tilsyn, sier han.

Rowen forblir i varetekt mens helsedepartementet i Victoria undersøker hvilke muligheter som finnes for å behandle ham.