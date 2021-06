Dopingjeger om Koss-saken: – Svært trist

Dopingjeger Inggard Lereim mener at «kosttilskudd er en versting for antidopingarbeidet på kloden» og ville aldri gjort som Johann Olav Koss.

Inggard Lereim var medisinsk ansvarlig under OL på Lillehammer da Johann Olav Koss tok tre gull, og har i flere tiår vært en sterk antidopingstemme. Det å assosiere seg med et verv i et kosttilskuddsselskap, ville for ham vært helt uaktuelt.

– Å sitte i et styre i et kosttilskudd-selskap er nok det siste jeg kunne tenkt meg, sier Inggard Lereim til TV 2.

– Hvorfor det?

– Egentlig to årsaker. Den ene er at det bør være unødvendig å bruke kosttilskudd for friske mennesker. Det andre er risikoen man utsetter seg for når produsenter beviselig blander inn dopingmiddel i produktene. I mine øyne er det unødvendig å bruke kosttilskudd, sier Lereim.

– Versting på kloden

TV 2 har tidligere fortalt at Johann Olav Koss i perioden 2011 til 2013 var styremedlem i helsekostgiganten GNC. Et amerikansk selskap som på den samme tiden solgte produkter som inneholdt dopinglistede stoffer, og som førte til flere dopingsaker.

En gjennomgang viser at Koss tjente over sju millioner kroner kroner på to år og to måneder i vervet i GNC.

Koss hadde da en fortid som styremedlem i verdens antidopingbyrå (WADA). Han hadde også i 2000 markert seg ved å gå til frontalangrep mot norske idrettstopper, og anklaget daværende toppidrettssjef Bjørge Stensbøl og idrettspresident Kjell O. Kran for å «beskytte sine egne», og for å ta for lett på dopingsakene til Fritz Aanes og Stian Grimseth.

– IOC og andre har advart mot kosttilskudd i snart ti år. Man kan ikke ha vært utenfor hjemmet sitt eller ha åpnet en avis på flere år uten å ha fått med seg dette, sa Koss til VG 26. oktober 2000.

WADA-MEDLEM: Johann Koss var styremedlem i WADA tidlig på 2000-tallet. Foto: Erik Johansen

Lereim, som har vært i antidopingmiljøet i en mannsalder, ble derfor satt ut da han leste at Koss hadde aksjer og satt i styret et kosttilskuddselskap som hadde solgt produkter med dopinginnhold.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg leste saken. Jeg vil ikke uttale meg om Koss i og med at jeg ikke kjenner innholdet i hans arbeid i det angitte firma. Men jeg må innrømme at jeg synes det er en svært trist sak, for å si det kort, sier han og fortsetter:

– Jeg har vært i miljøet siden antidopingarbeidet startet i siden starten i Norge i 1975, og internasjonalt siden 1980. Bruken av kosttilskudd har stått sentralt som en utfordring for antidopingarbeid hele tiden, og er en av de tyngste utfordringer for antidopingarbeidet på kloden, sier Lereim.

RUTINERT: Inggard Lereim har vært en antidopingstemme de siste trett i årene. Her et bilde fra da han ledet FIS medisinske komité under Ski-VM i Liberec i Tsjekkia. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Widvey: – Ingen ambisjoner

Heller ikke nåværende styreleder i Antidoping Norge (ADNO) og tidligere styremedlem i WADA, Thorild Widvey, ville gjort som Koss, og gått inn i et styreverv i et kosttilskudd-selskap.

– Jeg har ingen ambisjoner om å delta i styret i et selskap som driver i konflikt med antidopingarbeidet, skriver Widvey i en SMS.

Norges tidligere kulturminister har lang erfaring som styremedlem gjennom en rekke selskaper. Hun er derfor svært bevisst på at Antidoping Norge skal opptre slik at de ikke svekker troverdigheten sin rundt antidopingspørsmål.

– IKKE AKTUELT: Styreleder i Antidoping Norge, Thorhild Widvey, ville aldri gjort som Koss å gått inn i styret i et kosttilskuddselskap. Her flankert med tidligere Wada-direktør Rune Andersen. Foto: Terje Pedersen

– Det forventer jeg at alle styremedlemmer i ADNO også er, og vi åpner for eksempel hvert styremøte med spørsmål om det er noen som har noen habilitetskonflikter, skriver hun.

Koss er fortsatt en aktiv antidopingstemme i idrettsverdenen. Gjennom sin stiftelse FairSport tilbyr han beskyttelse til varslere i dopingsaker. I den forbindelse har han samarbeidet tett både med WADA og Antidoping Norge.

– Akter dere å se nærmere på dette samarbeidet etter det som nå er kommet frem?

– Antidoping Norge har tidligere gjennomført to arrangementer i samarbeid med organisasjonen FairSport. Det er ikke lagt noen planer om flere slike arrangementer, skriver Widvey til TV 2.

- Etisk hvitvasking



En annen som reagerer på opplysningene som har kommet frem, er tidligere sponsorsjef i DNB, Jacob Lund.

Han mener Koss har solgt omdømmet sitt til kosttilskudd-selskapet.

– Selskapet har i dette tilfellet kjøpt nettverket hans, og tilliten til Koss som antidopingmann, filantrop og idrettsmann. Du kan kalle det en etisk hvitvasking av selskapet, sier Lund som merker seg spesielt ett utsagn fra Koss i søndagens sak.

I en e-post forklarte Koss til TV 2 at han var en bekymringsrøst i GNC-styret:

- Jeg var en klar bekymringsrøst knyttet til alle mulige skader knyttet til produkter solgt av GNC, skrev Koss.

KRISTISK: Mangeårig sponsorsjef i DNB, Jacob Lund, er sterkt kritisk til at Johann Olav Koss hadde et styreverv i et kosttilskuddselskap som solgte produkter med dopinginnhold.

Her mener Lund at Koss pynter på virkeligheten.

– Når du kommer inn i et styre, er det alltid klargjort at oppgave nummer én er å få selskapet til å tjene mer penger. Det henger jo ikke på greip at han hadde jobbet med antidoping og skulle påvirke styret. Man er hentet inn i et styre fordi bedriften skulle få suksess, ikke for å få dem til å slutte å selge produkter de sannsynligvis har tjent gode penger på, sier Lund.

Støtter tidligere dopingtatt

Tirsdag uttalte den tidligere dopingtatte volleyballspilleren Henning Kjemperud Olsen at Johann Olav Koss burde hatt bedre kunnskap om produktene GNC solgte.

Kjemperud Olsen testet positivt i 2011 etter å ha brukt Jack3d, et kosttilskudd som også var å finne i GNC sine butikkhyller da Koss satt i styret - og hadde aksjer i selskapet.

– Jeg vet ikke nok om saken til at jeg kan si så mye. Men med tanke på det som er kommet frem, så mener jeg at et styremedlem som mottar flere millioner kroner bør vite hva og hvordan pengene er tjent, sa Kjemperud Olsen til TV 2.

Det samme mener Jacob Lund. Han peker dessuten på at Koss, med sin antidopingbakgrunn, burde visst bedre.

– Når du går inn i styret i et slikt selskap, så bør du vite hva produktene de selger inneholder og hva produktene er, mener Lund.

Reagerer på aksjesalg

Etter to år og to måneder som styremedlem forlot Koss GNC-vervet i mai 2013. Men han hadde fortsatt eierandeler i selskapet.

Finansielle rapporter TV 2 har gjennomgått viser at Koss eide 28.000 aksjeopsjoner og 2436 aksjer da han forlot kosttilskudd-selskapet. Dette hadde Koss mottatt i tillegg til ordinære styrehonorar.

I et tidligere videomøte med TV 2 har Koss fortalt at han realiserte aksjeopsjonene og aksjene umiddelbart etter at han var ferdig i styret. Aksjeprisen var da helt på topp.

– Det var fantastisk! Det var helt fantastisk for meg det, uttalte Koss og sa at gevinsten var på rundt én million canadiske dollar.

Dette er noe Jacob Lund reagerer spesielt på.

– Det jeg legger merke til er at i og med at han selger aksjeopsjonene når kursen er på topp, så stikker han av med størst profitt. Da virker det som det er en økonomisk fordel å gå inn i selskapet og vite hva produktene er før man selger seg ut.

– Hvis du er mot doping, så går du ikke inn et slik selskap, for så å maksimere profitten. Her virker penger å være drivkraften. Det er ekstra lite tillitvekkende, for da virker penger å være viktigere enn antidopingarbeidet, mener Lund.

Blir assosiert med dobbeltmoral

I en årrekke jobbet den tidligere sponsorsjefen Lund tett med profilerte idrettsutøvere som skiskytterne Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen, samt snowboarder og TV 2-profil Helene Olafsen.

TETT PÅ: Jacob Lund var i mange år tett på utøvere innen skiskyting og snowboard. Foto: Junge, Heiko

Mange av dagens mest profilerte, norske utøvere er ambassadører for Right To Play, stiftelsen Koss har grunnlagt og fortsatt har tilknytning til. Nå kommer Lund med en advarende pekefinger til norske idrettsutøvere.

– Dersom jeg var knyttet til Koss i dag, så ville jeg hoppet av. Du blir assosiert med dobbeltmoral og noe som ikke er fair play. At han har vært i styret i en forretning som solgte produkter med dopinginnhold, er jo ikke bra, sier Lund.

Koss med tilsvar

Johann Olav Koss har fått muligheten til å kommentere utspillene til Jacob Lund. Disse har han ikke besvart.

STIFTET FAIRSPORT: Johann Olav Koss er grunnlegger av både FairSport og bistandsorganisasjonen Right To Play. Foto: Anders K. Christiansen

TV 2 har i samme anledning stilt Koss følgende spørsmål:

- Hva var motivasjonen din med å gå inn i et kosttilskudd-selskap og hva ønsket du å få til?

- Du har oppgitt i tidligere tilsvar at du var en bekymringsrøst. På hvilken måte kan du dokumentere dette?

- Hvilke endringer bidro du eventuelt til i GNC den tiden du satt som styremedlem?

- Du har uttrykt sterk motstand mot kosttilskudd tidligere. På hvilken måte endret du ditt syn på dette da du gikk inn i GNC-styret?

- Hvilken sympati har du med de utøverne som ble tatt for doping etter å brukt produkter som GNC solgte?

I stedet for å svare på de konkrete spørsmålene har Koss valgt å komme med en generell uttalelse han ønsker å få presentert i sin helhet:

Jeg har den høyeste respekt for Inggard Lereim og hans antidopingarbeid. Som kjent er jeg enig i at forurensede kosttilskudd er et alvorlig problem i idretten. Som TV 2 også er kjent med, var imidlertid Jack3D tydelig merket med 1,3-dimethylamylamine (DMAA), godtatt av FDA og ble lovlig omsatt.*

Diskusjonen er alltid om man skal påvirke fra innsiden eller bare fra utsiden. Jeg forsøkte også å gjøre det fra innsiden, men erkjenner at jeg ikke klarte å skape de endringene jeg ønsket da jeg påtok meg styrevervet.

Jeg gikk inn i selskapet med et ønske om å lære og en forventning om å påvirke. Jeg jobbet for å sikre klar innholdsmerking, tryggere produkter og skape bærekraft. Jeg opplevde at min stemme i styret ble hørt. Leverandørene måtte garantere for at alle produktene solgt gjennom GNC var riktig innholdsmerket og lovlige.

Jeg oppfattet at selskapet ønsket å bedre sine interne produktsikringsprosedyrer. Mitt ønske var imidlertid å prioritere produktsikringsarbeidet høyere ,og etter relativt kort tid trådte jeg ut av styret og solgte mine aksjer.

* Produkter med DMAA var forbudt i flere land (se faktaboks nedenfor) da GNC solgte Jack3d. Deriblant i Canada der Koss bodde, men ikke USA som han viser til.