Vi snakker ofte om toppfart eller hvor lang tid en bil bruker fra 0-100 km/t. Dette gir naturligvis en god indikasjon på ytelsene.

Men noe helt annet er hvordan er sportslig bil fungerer på bane. Det er først da motor, drivverk og ikke minst understell virkelig blir satt på prøve.

Nettopp derfor streber mange bilprodusenter etter å sette en god rundetid på Nürburgring i Tyskland. Dette regnes som en av de mest krevende racerbanene i verden.

Akkurat nå er det Mercedes som er kongen på haugen der. Med sin AMG GT Black Series, leverer de verdens raskeste gateregisterte bil, uansett klasse, rundt banen.

Mercedes-AMG GT Black Series skriver historie på Nürburgring

Porsche er klar med en ny versting-utgave av Cayenne. Dette er bilen som skal konkurrere mot blant annet Audi RS Q8, Mercedes-AMG GLE 63 S og Lamborghini Urus.

Porsche med verdens raskeste SUV

Hvis vi derimot beveger oss over i SUV-klassen, ser det litt annerledes ut. Her var også Mercedes raskest i klassen en god stund, med AMG GLC 63 S. Så tok Audi over stafettpinnen med RS Q8.

Nå er det imidlertid Porsche som er raskest. Med en helt ny Performance-utgave av Cayenne Coupé, satte nylig den erfarne sjåføren Lars Kern en imponerende rundetid. Vi snakker 7:38.925 rundt den 20,8 kilometer lange banen.

Bilen som ble brukt skal være basert på nye Cayenne Turbo Coupé.

– Under utvikling av denne bilen har vi fokusert på kjøreegenskaper på vei. Rekordbilen er basert på nye Cayenne Turbo Coupé, men perfeksjonert for maksimal sportslighet, sier Stefan Weckbach som er visepresident med ansvar for Cayenne-serien.

Audi RS Q8 med ny banerekord

Lars Kern har samarbeidet med Porsche i utviklingen av bilen.

Veltebur og spesialdekk

Rundetiden ble satt 14. juni, under gode forhold. Temperaturen ute var 23 grader, mens asfalttemperaturen var 46 grader.

Bilen som ble brukt er for øvrig en pre-produksjonsmodell utstyrt med veltebur og egne dekk utviklet for bilen. (Pirelli P Zero Corsa).

– De første meterne på Nordsløyfa var jeg fristet til å snu meg rundt for å sjekke at jeg virkelig satt i en romslig SUV. Den ekstreme styrepresisjonen og stabile bakakselen ga meg stor grad av trygghet på den krevende banen, sier Lars Kern, som også har vært delaktig u utviklingen av den nye toppmodellen.

Vi tipper det ikke er lenge før Porsche slipper mer informasjon om nykommeren. I mellomtiden kan du se den ekstreme rundetiden her: