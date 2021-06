Askøy får millionbot etter drikkevannsskandalen i 2019

Over 2000 personer i Askøy kommune rapporterte inn mage- og tarmplager i juni 2019.

75 personer (59 voksne og 16 barn) ble innlagt på sykehus til behandling. I tillegg ble det registrert to dødsfall, der DNA fra bakterien Campylobacter ble påvist hos de avdøde.

Granskninger i etterkant konkluderte med at årsaken til drikkevannsskandalen skyldes innsig av avføring fra fugler og dyr via sprekker i fjellet.

Undersøkelsessakene konkluderte med at bakterien ikke ble ansett som hovedårsaken til dødsfallene.

Brudd på drikkevannsforskriften

Nå - to år etter drikkevannsskandalen - har Vest politidistrikt gitt Askøy kommune en million kroner i bot. De begrunner boten med følgende:

«Forelegget knytter seg til brudd på drikkevannsforskriften, herunder manglende implementering av prøvetaking og manglende internkontroll. Det er ikke grunnlag for å straffeforfølge enkeltpersoner eller Mattilsynet.»

Minst 2000 personer rapporterte om mage- og tarmproblemer etter smitten ved Øvre Kleppe vannverk. Foto: Marit Hommedal / NTB

Kunne vært unngått

Politiet peker på at Askøy kommune lenge har visst om risikoen ved at høydebassenget kunne bli forurenset, og at det kunne blitt gjort tiltak som ville hindret sykdom i befolkningen.

«Høydebasseng HB 168 var imidlertid vurdert som risikofylt da det ble bygget i 1965 grunnet lite overdekning. Ved befaring etter 7. juni 2019 kunne politiet også konstatere åpninger i mur som ga mulighet for smådyr og fugler å ta seg inn.»

De viser til at det ble besluttet prøvetaking av vannet i høydebassenget i 2011, uten at dette ble gjort. I tillegg er det avdekket lite internkontroll rundt tilsyn og vedlikehold av høydebassenget.

«Manglende prøvetaking, (som var besluttet), samt bedre internkontroll kunne derfor medvirket til at smitteutbruddet ikke ville ha skjedd. Smitteutbruddet var stort, og medførte stor belastning for dem som ble syke. I tillegg vakte det bekymring nasjonalt og hos våre naboland.» skriver politiet.

Ordfører Siv Høgtun i Askøy kommune sier den politiske administrasjonen jobber knallhardt for å sikre godt drikkevann til innbyggerne. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Askøy-ordføreren: – Skal ta standpunkt til forelegget

Ordfører Siv Høgtun sier hun nettopp har fått forelegget fra politiet når TV 2 ringer.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt Askøy kommune fortjener millionboten eller ikke, og sier forelegget nå skal behandles politisk.

– Kommunestyret har tidligere gjennomgått det som kom frem i SINTEF-rapporten, og erkjent det som står der. Nå har politiet kommet med sin vurdering av konsekvensene av de faktisk forholdene i denne rapporten, og vi har fått 21 dager til å ta standpunkt til dette forelegget, sier Høgtun.

– Hvor stort fokus har Askøy-politikerne på å sikre godt drikkevann til innbyggerne nå?

– Det står høyt på agendaen til hele det politiske miljøet og administrasjonen i Askøy kommune! Sist kommunestyre hadde vi flere saker om vann og avløp, og vi jobber knallhardt for å sikre godt drikkevann og et trygt avløpssystem, sier ordføreren.