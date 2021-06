Statsminister Löfven etter mistilliten: – Dette er alvorlig

En knapp time etter at Riksdagen stemte for mistillitsforslaget mot Stefan Löfven, møtte den svenske statsministeren pressen. Han ønsket ikke å kommentere hvorvidt han vil kreve nyvalg.

Den historiske avgjørelsen falt kort tid før klokken 11 mandag formiddag, da 181 av Riksdagens 349 representanter stemte for mistillitsforslaget mot Stefan Löfvens rødgrønne mindretallsregjering.

Etter mistillitsforslaget kan Löfven enten velge å gå av, eller kreve nyvalg innen en uke. Ifølge svenske medier virker det sistnevnte som det mest sannsynlig alternativet.

På en digital pressekonferanse ønsker ikke Löfven å komme med en beslutning, men vil heller bruke den neste uken på å avgjøre om han skal gå til nyvalg eller ikke.

Stefan Löfven var ordknapp, men fattet på pressekonferansen etter mistillitsforslaget. Foto: Anders Wiklund/AFP

– Vi vil den neste uken avgjøre hva som er best for landet, sier Löfven.

Statsministeren vil bruke tiden til å sondere med sine politiske allierte, men understreker at han er klar til å lede Sverige på ny.

– Uansett hva som skjer nå, vil jeg og mitt parti være tilgjengelig for å påta oss ansvaret for å lede landet sammen med andre. Mitt hovedfokus har alltid vært, er og vil alltid være det som er best for Sverige.

– Vanskelig politisk situasjon

Statsministeren kritiserer videre de som stemte for mistillitsforslaget.

– Dette er en høyst tilfeldig politisk sammensetning som nå har stemt for mistillit, som ikke har en klar plan for veien videre, innleder Löfven.

– Vi er i en vanskelig politisk situasjon, legger statsministeren til, og peker på at Sverige nå står i en regjeringskrise, mens landet er midt i en pandemi.

– Dette er alvorlig. Sverige håndterer den mest alvorlige helsekrisen på flere generasjoner, og arbeidet pågår fremdeles, sier statsministeren.

Löfven ble felt av at Venstrepartiet, som tidligere har vært et støtteparti for regjeringen, gikk inn for mistillit. Statsministeren sier han forsøkte å inngå en avtale med partiet, men at denne ble avvist.

– Vi presenterte et forslag som er i tråd med det Venstrepartiet ba om. Jeg beklager at Venstrepartiet avviste dette som veien videre.

Klare for nyvalg

Skulle det gå mot nyvalg, er flere av Löfvens politiske mostandere klar for kamp.

– Det er vanskelig å finne en ny regjering. Så jeg utelukker ikke et ekstravalg, sier Jimmie Åkesson, leder for Sverigedemokraterna og en av de største forkjemperne for mistillitsforslaget til Aftonbladet.

Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna er klare for nyvalg. Foto: TT via AFP

Skulle det gå mot nyvalg, mener Åkesson at Kristdemokraterna er en potensiell regjeringspartner for ham og Sverigedemokraterna. Partileder Ebba Busch er mer enn klar for nyvalg.

– Vi har forberedt oss flere ganger under denne regjeringsperioden. Hvis det blir nyvalg, har vi mye på plass allerede, sier Busch.

Hun forsvarer avgjørelsen om å felle regjeringen midt i en pandemi.

– Denne regjeringen har ikke styrket, men gitt fra seg ansvaret til 21 regioner, mener Busch.