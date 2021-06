Mamma fikk bakoversveis da David ble født: – Trodde ikke mine egne øyne

Britiske David Doronina er bare tre måneder gammel, men han har allerede rukket å bli kjendis hjemme i Surrey.

HÅRFAGER: Boris Johnson forlater Downing Street 23. oktober 2019. Foto: Frank Augstein/AP

David blir ifølge Caters News Service bare kalt «Mini-Boris», takket være sin likhet med Storbritannias statsminister Boris Johnson (57).

Gutten ble født 1. mars, og det ble stor ståhei på fødeavdelingen.

Ifølge Davids mor, Tatiana Doronina (35), var det de ansatte på avdelingen som først sammenlignet ham med Johnson.

– Alle blir helt ville

Tatiana Doronina forteller at hun ofte blir stanset på gata når hun er ute og triller David.

Det er mange som har lyst til å kjenne på babyens voldsomme manke.

– David er blitt som en kjendis. Alle blir helt ville når de ser ham, sier hun til nyhetsbyrået.

David ble født på overtid og veide solide 4,3 kilo, men det var håret hans som fikk Tatiana Doronina til å måpe.

Ikke bare var han helt blond, men lengden og tykkelsen på håret var også forbløffende.

Synet som møtte henne etter at han var blitt vasket og tørket etter fødselen, fikk henne til å le.

– Det var etter at han ble vasket at jeg innså hvor mye hår han hadde. Jeg var helt i sjokk. Alle sykepleierne som møtte ham sa det samme. De trodde nesten ikke at det gikk an å være så hårete. Han er en Mini-Boris. Han er helt lik, sier hun.

Far ville kalle ham Boris, men ...

Davids far, Uslan Doronina (43), fikk lyst til å kalle gutten Boris, men kona satte en stopper for dette.

Tatiana Doronina sier at folk uansett bare kaller sønnen hennes for Boris.

– Likheten er så åpenbar at det er skremmende, forteller Davids mor.

Hun sier at hun skulle ønske at hun hadde like tykt hår som sønnen, og at hun ikke skjønner hvordan han har blitt så blond.

Både hun og ektemannen, og alle i slekta, har mørkt hår.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde håret hans. Det har en nydelig farge, og er så tykt. Jeg var hundre prosent sikker på at han skulle bli mørkhåret, sier hun.

Strikt hårregime

Tatiana sier at hun ikke har noen planer om å klippe håret.

– Jeg er nysgjerrig på hvor stort det kan bli, sier hun, og fortsetter:

– Jeg tror det kommer til å trenge styling og en hårføner. Jeg tror at han kommer til å trenge et strikt hårregime. Det er vanskelig å stelle, og det lever sitt eget liv, akkurat som Boris' hår. Kanskje David en gang i fremtiden blir statsminister. Man vet aldri.

Tatiana sier at hun gleder seg til å se hvor Davids hår tar ham videre i livet.

– Jeg håper at håret hans får ham til å stå ut fra mengden. Jeg vil at han skal bli med i et babymodell-byrå, så ser vi hvor dette eventyret tar oss, sier hun.