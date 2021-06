Støre bekymret etter regjeringskrise: – Ikke det Sverige trenger nå

Det går mot regjeringskrise i Sverige, etter at et flertall støttet mistillitsforslaget mot statsminister Stefan Löfven. Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er bekymret for utviklingen.

Den historiske avgjørelsen falt kort tid før klokken 11 mandag formiddag, da 181 av Riksdagens 349 representanter stemte for mistillitsforslaget mot Stefan Löfvens rødgrønne mindretallsregjering.

Sverige er på vei ut av en pandemi som har rammet dem hardt, og står nå midt i en regjeringskrise. Etter mistillitsforslaget kan Löfven enten velge å gå av, eller kreve nyvalg innen en uke. Ifølge svenske medier virker det sistnevnte som det mest sannsynlig alternativet.

Her hjemme er Löfvens kollega, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, bekymret over situasjonen.

– Det er en veldig uoversiktlig situasjon. Det er ikke det Sverige trenger nå, å havne i et politisk vakuum, sier Jonas Gahr Støre.

Hadde samtale med Löfven

De 181 representantene som stemte for, tilhører Sverigedemokraterna, Kristendemokraterna, Moderaterna og Vänstrepartiet. Støre mener flertallet i Riksdagen ikke har en plan for videre, og skryter av sin svenske kollega.

– De som stemte for mistillitsforslaget er ikke enig om hva som skal komme i stedet, så her er det mye som gjenstår. Stefan Löfven har styrt Sverige trygt, og jeg tror han kommer til å være involvert i det som skjer også etterpå. Men her er det stor usikkerhet, understreker Støre.

Mistillitsforslaget skyldes uenighet i regulering av leieboligmarkedet, og Vänstrepartiet stilte et ulitmatum til Löfvens mindretallsregjering. Om ikke regjeringen droppet eller forbedret forslaget, ville Vänstrepartiet gå inn for mistillit. Löfven evnet ikke å inngå et kompromiss med Vänstrepartiet, men Støre mener statsministeren var innstilt på å nå en enighet.

– Avstanden ble tydeligvis for stor. Jeg hadde litt kontakt med ham gjennom helgen, og da jobbet han for det. Her må partiene ta ansvar for det de har stemt for sammen. Venstrepartiet har stemt sammen med høyre og ytre høyre for å felle regjeringen, påpeker Støre.

Minner om situasjonen i Oslo

Han vil ikke dele detaljer fra samtalen med Löfven, men understreker at han, i motsetning til flertallet i Riksdagen, har tillit til statsministeren.

– Jeg har stor tillit til ham. Han er et veldig ansvarlig og grundig menneske. Jeg tror han kommer til å ta denne situasjonen på alvor, men han har vært svært tydelig på at dette ikke er det Sverige trenger nå. Både de og vi er fortsatt i en pandemi, og trenger å komme trygt ut av den.

Støres partikollega Raymond Johansen ble felt etter mistillit forrige uke. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Forrige uke ble Oslos bystyre med Støres partikollega Raymond Johansen i spissen, felt i et mistillitsforslag. Her var det Rødt som sørget for flertall, på samme måte som Venstrepartiet sørget for flertall i Riksdagen. Støre mener det er likhetstrekk mellom avgjørelsene.

– Det er noen paralleller der. Han blir felt av et parti langt ute på venstresiden, som går sammen med et parti ytterst på høyresiden. Det skaper noen bindinger mellom dem, som de må svare for. Det er et resultat av situasjonen i svensk rikspolitikk, så får vi se hva velgerne mener om det, avslutter Støre.