Pappalykke for norsk stjernedesigner

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den norske motestjernen og Mette-Marit-vennen Peter Dundas deler babynyhet, og takker surrogatmoren for at hun gjorde det mulig for ham og kjæresten å bli fedre.

Han har kledd opp Beyoncé i egen kolleksjon, vært sjefdesigner for det italienske motehuset Emilio Pucci, og er nær venn av det norske kronprinsparet – for å nevne noe.

STJERNEVENNER: Her er paret fotografert i 2019 sammen med modellene Winnie Harlowe og Emily Ratajkowski. Foto: Randy Shropshire

Norske Peter Dundas (52) har i en årrekke vært en av de aller heteste motenavnene fra Norge, med stor internasjonal suksess.

Nå bytter han ut rød løper og champagne med bleier og familiekos, for han og partneren Evangelo Bousis har endelig fått en liten sønn.

«Gratulerer med farsdagen til oss! EV og jeg feirer denne fantastiske dagen med vår sønn Alexios Peter som er seks dager gammel i dag.»

Slik starter Instagram-innlegget som Dundas publiserte for sine nesten 500 000 følgere i går.

– Du må ikke miste troen

Paret, som er bosatt i Los Angeles, benytter samtidig anledningen til å hylle alle som har muliggjort babydrømmen:

«Vi er utrolig takknemlige, og vil rette en stor takk til vår enestående surrogatmor og hennes familie som gjorde denne reisen mulig, de fantastiske babylegene, den nydelige jordmoren som leverte en frisk baby til oss, våre støttende venner, og California som så uproblematisk lot to karer som oss få bli fedre.»

LYKKELIGE: Bousis og Dundas er blitt foreldre til lille Alexios Peter. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Videre viser de til at dette slettes ikke er alle homofile forunt:

«Dessverre er det ikke slik overalt, og hvis du håper å få barn på et sted som ikke støtter dette, må du ikke miste troen. Gud er god og verden forandrer seg, og det vil den også for deg», fortsetter de i innlegget som en rekke norske profiler har kommentert.

«This is everything! So happy for you!», skriver modell og influenser Hanneli Mustaparta (38), mens den norske stjerneregissøren Joachim Rønning (49) kommenterer med en rekke hjerter. Også modell Frida Aasen (26) uttrykker sin begeistring med hjerteøyne-emojis.

Avslutningsvis i innlegget kommer de nybakte fedrene med en klar oppfordring:

«Til alle dere som kjenner to pappaer eller to mammaer; vær så snill å støtt dem enten de har barn eller håper å få barn. Barna deres vil ha så mye kjærlighet! Og husk at kjærlighet alltid vinner!»