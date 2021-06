Dopingtatt reagerer på Koss-rolle

I januar 2011 ble daværende eliteseriespiller i volleyball Henning Kjemperud Olsen dopingtatt for å ha benyttet energidrikkpulveret Jack3d. Et kosttilskudd som inneholdt det forbudte dopingstoffet DMAA.

– Det var veldig spesielt. Det var ingen som visste om det og jeg ble aldri fortalt at det inneholdt det. Etter det jeg husker stod ikke navnet til dopingmiddelet på pakningen heller, kun et synonym for stoffet. Synonymet stod imidlertid ikke oppført på dopinglisten. Derfor føltes det helt håpløst, sier Henning Kjemperud Olsen.

POPULÆRT PRODUKT: Slik markedsførte GNC kosttilskuddet Jack3d, som inneholdt stoffet DMAA. Foto: Skjermdump

I dag reagerer han på TV 2s opplysninger om at Johann Olav Koss, som i over 20 år har vært en tydelig stemme i antidopingmiljøet var styremedlem i GNC. Et verdensledende kosttilskudd-selskap som blant annet solgte Jack3d. Dette skjedde på det samme tidspunktet som Kjemperud Olsen testet positivt.

I perioden mars 2011 - mai 2013, satt Koss i styret til det globale selskapet GNC, som selger helse- og ernæringsrelaterte produkter

– Det er lenge siden, men det jeg husker er at det var skikkelig dritt. Hvis jeg ser eller hører om Jack3d får jeg det rett opp i halsen, sier Henning Kjemperud Olsen.

– Litt dobbeltmoralsk

Koss tjente over sju millioner kroner etter to år og to måneder som styremedlem i GNC. Mesteparten fikk han utbetalt da han gikk av og realiserte aksjer og aksjeopsjoner han hadde mottatt for innsatsen.

For disse pengene har Koss opplyst at han kjøpte seg et sommersted like utenfor Toronto i Canada.

– Jeg hadde en kjempegevinst, aksjeprisen på GNC var veldig høy, så jeg tjente gode penger på det. Det var helt fantastisk for meg det, sa Koss i et videomøte med TV 2.

Kjemperud Olsen reagerer på at Koss med bakgrunn som styremedlem i verdens antidopingbyrå (WADA), tjente store penger gjennom vervet i et kosttilskuddselskap som solgte produkter som inneholdt doping.

– Det er veldig uheldig og jeg synes det virker litt dobbeltmoralsk, sier han.

– Bør vite hvordan pengene er tjent

Johann Olav Koss har i en videosamtale sagt at det ikke var mulig for ham å kontrollere hva alle de 50.000 produktene GNC solgte inneholdt. Han oppga også at hans rolle i styret var å etablere klare systemer, prosedyrer og sikkerhet for trygg helse relatert til selskapets produkter.

ANTIDOPINGMANN: Olav Koss har i tillegg til å være bistandssjef i en årrekke, markert seg som en tydelig antodoping-stemme. Foto: Knut Snare

Koss har fått spørsmål om han var enig i styrebehandlingen av sakene, eller om han vurderte å trekke seg fra GNC da han satt i styret.

– Disse sakene ble diskutert på styremøtene, og jeg var en klar bekymringsrøst knyttet til alle mulige skader knyttet til produkter solgt av GNC. Dette var gode interne diskusjoner, og jeg følte at stemmen min ble hørt på den tiden, svarte han i en e-post.

Kjemperud Olsen er likevel ikke helt overbevist.

– Jeg vet ikke nok om saken til at jeg kan si så mye, men med tanke på det som er kommet frem så mener jeg at et styremedlem som mottar flere millioner kroner bør vite hva og hvordan pengene er tjent, sier han.

Den tidligere volleyballspileren har nemlig kjent på kroppen hvordan det er å teste positivt på et produkt man tror er «rent».

– Jeg var ute i fire måneder og begynte å lure på hva som skjer etterpå. Jeg fikk et innblikk i hvor nøye man faktisk må være. I ettertid har jeg aldri brukt kosttilskudd og spist et variert kosthold. Mitt råd er derfor å holde deg unna kosttilskudd, sier han.