Strever med store halsproblemer: «Kan ikke synge»

Jessie J, hvis egentlige navn er Jessica Ellen Cornish (33), har gjort stor karriere på stemmen sin. I løpet av de siste ti årene har hun vunnet flere priser for sine sangprestasjoner.

Nå har imidlertid stjernens levebrød sviktet.

Halsproblemer

I forrige uke avslørte 33-åringen overfor Instagram-følgerne at hun hadde halsproblemer, og dermed ikke kunne synge på en god stund.

Det gjorde hun gjennom en tårefylt videosnutt, der Cornish sang svakt til sin nye singel, « I Want Love». Til videoen delte artisten om helseplagene de siste fire månedene.

«Det har vært vanskelig å ikke synge. Det er bokstavelig talt min livline og min lykke. Det å være stille er ikke noe jeg er god på. Jeg forsto etter hvert at jeg måtte være ærlig mot meg selv og ærlig mot dere om hvor jeg står, og forklare hva som skjer», skrev «Bang Bang»-sangeren blant annet.

Artisten uttrykte at hun håpet at fansen ville støtte henne i den vanskelige perioden.

«For å være helt ærlig, det å ha deres støtte og kjærlighet ville ha hjulpet meg fortere gjennom dette. Det er jeg sikker på».

Cornish utdypet videre helseutfordringene på Instagrams historiefunksjon, ifølge People.

HELSEPROBLEMER: Artist Jessie J har fått problemer med sure oppstøt og knuter på stemmebåndene. Foto: Mark Von Holden / Invision / AP / NTB

«I februar begynte jeg å kjenne at det brant konstant i halsen. Jeg ignorerte det en stund ettersom at jeg antok at det var fordi jeg var sliten etter tiden i studioet. Da jeg dro til legen fikk jeg vite at jeg har kraftige, sure oppstøt og knuter, fordi jeg har fortsatt å synge med sure oppstøt, som trolig var forårsaket medisinen jeg tok for øret mitt i fjor», forklarte hun.

Videre forklarte sangeren at de sure oppstøtene ga blemmer i halsen, og at hun begynte å ta et syrenøytraliserende middel – noe som ikke fungerte. Hun måtte dermed bytte ut medisinen underveis.

Ménières sykdom

Utfordringer med halsen og knuter på stemmebåndene er dessverre ikke det eneste 33-åringen har måttet hanskes med det siste halvåret.

I desember 2020 fikk Cornish påvist Ménières sykdom, noe som gjorde henne midlertidig døv.

Ifølge Helsenorge er Ménières sykdom en sykdom i det indre øret, som gir anfall av svimmelhet og øresymptomer. Sykdommen er ufarlig, men ofte plagsom i perioder.

– Jeg våknet og følte at jeg var helt døv på det høyre øret, jeg kunne ikke gå på en rett linje, fortalte hun, ifølge ET Canada.