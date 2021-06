Tourmanager er tilbake – dette er fjorårsvinnerens tips

Sett opp ditt lag nå på tourmanager.tv2.no

Årets Tourmanager er endelig lansert. Dermed har du igjen blanke ark - og muligheten til å sette opp ditt lag og konkurrere med tusenvis av andre sykkelfans over hele landet.

Reglene er kjente og kjære for de som har spilt Tourmanager før:

Du får et gitt budsjett til å sette opp én sportsdirektør og tolv ryttere: To kapteiner, to spurtere, to klatrere, to ungdomsryttere, en temporytter og tre hjelperyttere. Du får 25 bytter som du kan bruke underveis.

Rytterne får poeng for etappeplasseringer og innlagte spurter og klatrekonkurranser, samt om de har en trøye etter etappen og hvis en lagkamerat vinner.

Fjorårsvinneren: - Man må kunne mye, men samtidig ha litt flaks

I fjor var det Kim André Sveen fra Brandbu som stakk av med seieren blant 30 000 andre deltakere. 37-åringen, som til daglig jobber som lærer, forteller at man trenger en god porsjon flaks, men at man samtidig må følge nøye med underveis på aktuelle sykkelnyheter.

- Du må kunne en del for å komme høyt. Samtidig er det mange topp 1000 som kan mye, så det er litt flaks også. Det er viktig at man treffer på riktig ryttere på de riktige etappene, spesielt når det er brudd. Det er litt tilfeldig hvordan det utspiller seg, og sykkel er veldig uforutsigbart.

Sveen fikk en god start da han satt med Mads Pedersen på første etappe. Pedersen ble til Hirschi på etappe to, og dermed begynte ballen å rulle.

- Jeg følte jeg traff med alt. Jeg byttet inn Lutsenko før etappen han vant, og jeg hadde Søren Kragh Andersen på etappene han vant. Det er jo litt flaks at man treffer med alt, men man må på samme tid følge med. Det var jo ikke tilfeldig at jeg gjorde de byttene jeg gjorde.

TOUR-FAN: Kim André Sveen, her sammen med den legendariske Djevelen fra Touren. Foto: Privat

Dropper Excel-skjema

Tidligere år har vi sett at tourmanagere har hatt stor suksess med å lage Excel-skjema for å planlegge bytter i detalj, og på den måten være sikker på at man har nok bytter og penger til enhver tid.

Den taktikken velger ikke fjorårsvinner Sveen.

- Jeg er ikke noe Excel-type, nei, smiler han.

- Det kan være lurt å lage en plan, men hvis du lager en plan nå, så vet du ikke om rytterne er i form, og da hjelper det ikke å ha en plan hvis de ikke er i form eller velter ut i første uken. Det er mye som skjer i sykkel.

Nøkkelen ligger derfor i å følge nøye med.

- Jeg ser jo alt uansett, og da er det gøy med litt ekstra piff til sendingene. Jeg har jo drevet med konkurranseidrett selv, så da får man jo trigget konkurranse-genet litt.

- Er det slik at når du ser på Tour de France, for eksempel da Kristoff vant i fjor, at du tenker: “Æsj, jeg har ikke Kristoff”?

- Nei, det var mer “Yes!”, for jeg hadde jo sportsdirektøren og Mads Pedersen som ble nummer to, ler Sveen.

Om årets løype: - Man må ha litt av hvert den første uken

Årets løype er av det interessante slaget. Det starter med to lettkuperte etapper med eksplosive bakkeavslutninger, mens det frem til første hviledag er tre spurtetapper, en tempoetappe og en klassikeretappe og to fjelletapper inn i alpene.

Fjorårsvinneren synes årets etapper ser greie ut med et Tourmanager-perspektiv.

-Noen gang før har det vært veldig mye skiftende mellom kupert og flatt, sånn at du egentlig vil ha forskjellige ryttere annenhver dag. Man må ha litt av hvert den første uken.

21 DEILIGE MULIGHETER: Foto: 25 bytter på 21 etapper. Mange mener Tourmanager er den ultimate testen for fantasy-fanatikeren.

Deretter venter fjellene på rekke og rad, og her er det mer vanskelig å vite hvem som kommer til å gjøre det bra.

-Man må følge med underveis hvem som er i god form. Er det for eksempel noen kapteiner som ryker ut av sammendraget, slik at de går for bruddseiere? Eller er det noen av de sterkere hjelperyttere som mister kapteinen sin tidlig og får frie tøyler? I fjor hentet jeg jo mye poeng på Carapaz da Bernal forsvant ut av sammendraget, forklarer Sveen.

-I fjor slapp man å omstrukturere hele laget, fordi det ble gradvis mer kupert terreng, og sånn er det også i år. Det er ikke så mange flate etapper etter hverandre midtveis. Det er vanskelig å si, men jeg tror det kan bli mye brudd som går inn på de flatere etappene midtveis.

