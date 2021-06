Spill Tourmanager og vinn drømmedag med TV 2 i Tour de France

Spill Tourmanager her

Lørdag starter et av sommerens vakreste eventyr. Den 108. utgaven av Tour de France tråkkes i gang i Brest. Tre uker med blodslit venter før rytterne kommer til Paris og paradegaten Champs-Élysées.

Som vanlig kan du krydre opplevelsen med Tourmanager. Spillet er helt gratis. I tillegg til gjeve sammenlagtpremier kan du i år vinne en drømmedag med TV 2 i Tour de France 2022 (gitt at koronasituasjonen tillater det). Vinneren trekkes blant spillerne som blir dagsvinnere. Du kan derfor vinne en drømmetur selv om du får en skjev start eller glemmer å sette opp lag de første dagene.

HER AVGJØRES TOURMANAGER: Champs-Élysées er arena for den siste etappen. Foto: Marco Bertorello

Reglene er som i tidligere år: Du plukker ut et lag med 12 ryttere og én sportsdirektør. Du får 100 millioner virtuelle kroner å handle for. Prisene endrer seg ikke underveis. I løpet av treukersrittet får du 25 bytter som du disponerer fritt. Du kan gjøre endringer på laget helt frem til etappen starter.

Med "kun" 25 bytter gjelder det å ha is i magen og planlegge godt dersom du har ambisjoner om å gå helt til topps. Det kan være lurt å skaffe seg oversikt over etappene og hvilke ryttere som er i form.

Brest er altså startby. Den første etappen avsluttes med en knekker opp til Landerneau, men den er vesentlig lettere enn avslutningen som venter rytterne på dag to. Da skal Mur de Bretagne forseres. Deretter venter flere etapper som kan passe typiske sprintere. Først på etappe 8 kommer den virkelig store fjellprøven for sammenlagtkanonene. Innimellom kan den individuelle tempoetappen på dag fem by på hodebry for Tourmanagere.

MED HJELMEN PÅ SNEI: Primoz Roglic er garantert revansjesugen etter at den gule trøyen glapp på nest siste etappe i fjor. Foto: Christophe Ena

