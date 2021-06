Skjebnedag i Sverige – regjeringen kan kastes

Mandag klokken 10 stemmer Riksdagen over mistillitsforslaget mot Stefan Löfvens mindretallsregjering. Det kan bety kroken på døra for Löfven, etter syv år som statsminister.

SISTE: Alle Riksdagens 349 representanter er nå samlet, og partiene begrunner hva de vil stemme fra talerstolen. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartister og Moderaterna sier de vil stemme for mistillit, mens Socialdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna vil stemme mot.

Det er ventet at et flertall av Riksdagen vil stemme for mistillit. Avstemningen begynner klokka 10 mandag, og resultatene er ventet rundt 10.45, skriver Aftonbladet.

Med mindre partene når et kompromiss, vil resultatet av avstemningen etter all sannsynlighet føre til mistillit.

– Historisk svak

Klokken 10 er hele Riksdagen samlet, og de respektive partilederne presenterer og begrunner hvordan de vil stemme. Kristdemokraterna har erklært at de vil stemme for å felle regjeringen.

Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna fremmet mistillitsforslaget mot Löfvens regjering. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

– Arroganse mot folkeviljen er ikke ansvar. Nå har vi en regjeringskrise i sluttfasen av en pandemi. Ansvaret for det hviler fullt og helt på Lövfen og hans støttepartier, sier partileder Ebba Busch fra talerstolen.

Kristendemokraterna følges av Sverigedemokraterna og leder Jimmie Åkesson. Det var hans parti som fremmet mistillitsforslaget.

– Sverigedemokraternas tillit til Stefan Löfven er uendret. Denne regjering er ikke bare skadelig, den er også historisk svak, og totalt uskikket til å løse de problemene folket vårt møter i hverdagen, slår Åkesson fast.

Moderaternas leder Ulf Kristersson er nestemann på podiet. Han er heller ikke nådig i sin vurdering av Löfvens innstats som statsminister.

– Vi er samlet her i dag fordi Riksdagen mener at statsminister og hans regjering har mislyktes i å lede dette landet, sier Kristersson. Også hans parti vil stemme for mistillit.

– Går mot nyvalg

På den ene siden av konflikten står statsminister Löfvens mindretallsregjering, bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet. På den andre siden finner man Sverigedemokraterna, som fremmet mistillitsforslaget. Forslaget støttes av Vänsterpartiet, Moderaterna og Kristendemokraterna. De fire partiene har til sammen 181 representanter i Riksdagen, og mistillitsforslaget krever 175 for å få flertall.

Vänsterpartiet stilte regjeringen et ultimatum om å droppe forslaget eller forhandle fram forbedringer. Da det ikke ble oppfylt, varslet partiet mistillit.

Löfven la søndag fram et kompromissforslag som går ut på at partene i boligmarkedet skal forhandle fram til 1. september om en løsning som regjeringen i så fall vil støtte. Vänsterpartiet avviste forslaget som useriøst.

De to siste årene har Löfven ledet en mindretallsregjering bestående av Socialdemokraterna – der han er leder, og Miljöpartiet.

Den såkalte januaravtalen ble inngått med opposisjonspartiene Centerpartiet og Liberalerna for å sikre at dagens regjering kunne tiltre. Ett av de 73 punktene i avtalen handler om liberalisering av husleiereguleringen og utredning av frislipp av leieprisene.

Januaravtalen skulle sørge for at Vänsterpartiet ikke fikk påvirke den politiske retningen. Samtidig krevde den at partiet ikke stemte mot innsettelsen av regjeringen. Vänsterpartiet motsatte seg først dette, men avsto fra å blokkere innsettelsen mot løfter om at avtaler og reformer fra samarbeidsperioden ikke skulle reverseres.

Vänsterpartiet varslet allerede i 2019 at de ville stille mistillitsforslag dersom enkelte av forslagene i januaravtalen ble gjennomført.

Mistillit vil bety av Löfven, som har sittet ved makten siden 2014, enten kan gå av, eller utlyse nyvalg innen en uke. Ifølge Aftonbladets kilder, ønsker statsministeren å utlyse nyvalg.

– Vi vil alltid være klare til å danne en borgerlig regjering. Jeg tror ingne ønsker nyvalg, men vil Löfven ha et nyvalg, da kommer vi til å ha det, sier Moderaterna-leder Ulf Kristersson til Expressen.

Statsminister Löfven har allerede innkalt til pressekonferanse klokken 11.30.

Strid om leiemarkedet

Mistillitsforslaget kommer på bakgrunn av regulering av leieboligmarkedet. Löfvens rødgrønne regjering jobber med et forslag som åpner for fri fastsettelse av husleie i nybygde boliger. Dette er en endring fra dagens ordning, hvor markedet er regulert og leien fastsettes basert på boligens bruksverdi, heller enn markedsverdi.

Leder i Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar, kan spille en avgjørende rolle i å felle Löfvens mindretallsregjering. Foto: Christine Olsson/TT/AFP

Ettersom Löfvens regjering er i mindretall, er de avhengig av støtte fra Vänstrepartiet for å beholde makten. Vänstrepartiet er sterkt imot Löfvens leie-forslag, og stilte regjeringen et ultimatum om å enten droppe, eller forbedre forslaget. Regjeringen valgte å ignorere ultimatumet, noe som førte til mistillitsforslaget.