Stadig nye og tøffere utslippskrav gjør det vanskelig for bilprodusentene å utvikle nye bensin- og dieselmotorer. Stadig flere produsenter annonserer at fossilmotorene er på vei ut.

Nå er det Audis tur. Dette til tross for at Audi-sjef Markus Duesmann for under ett år siden annonserte at bensin- og dieselbiler vil leve videre i lang tid. Les vår sak på det her:

– Siden mange av våre kunder elsker dieselmotorer, vil vi fortsette å tilby dem, sa Duesmann den gangen.

Han la også til:

– Forbrenningsmotoren er langt fra død, og vil leve videre i veldig lang tid.

Strengere krav

Audi-sjef, Markus Duesmann, kan ikke lenger love fossilmotorene et langt liv videre framover.

Nå går Audi tilbake på dette. Bensin- og dieselbiler skal fases ut. Det samme gjelder de ladbare hybridene. Målet nå er å KUN selge helelektriske biler etter 2030.

Grunnen er de nye og strengere Euro7-utslippskravene. Krav som er både vanskelige og ikke minst kostbare å oppnå.

Derfor akselererer nå utfasingen av alle modeller med fossil-motor. Fra 2026 vil ikke Audi lansere noen nye biler som brenner fossilt drivstoff.

Den siste fossilbilen derfra skal være en SUV som Audi planlegger å introdusere i 2025/26. Den skal etter planen selges fram til 2033. Etter det er det stopp.

De mangeårige bestselgerne og de viktige modellene A3 og A4 vil komme i elektriske utgaver lenge før den den tid.

Selger nesten bare elbiler i Norge

Allerede nå utgjør elbiler en stor del av Audis salg i Norge. SUV-en e-tron er allerede en bestselger og den mindre Q4 e-tron har også norske kunder vist svært stor interesse for.

– Her i Norge er elbilandelen på nesten 90 prosent, eller for å være helt nøyaktig. 89.65 prosent hittil i år. Det sier PR-ansvarlig hos den norske Audi-importøren, Morten Moum.

– Mens vår lille kompakt-SUV Audi Q2 er den mest solgte fossilbilen hos oss så langt i år, legger Moum til.

Dermed blir neppe denne overgangen fra fossil- til elbil så stor for norske Audi-kjøpere.

– Nei, jeg tror heller ikke det. Vi er jo mer eller mindre der allerede, konkluderer Moum.

Nå er riktignok ikke det norske nybilmarkedet representativt for resten av Europa. Vi er i en særstilling, men nå tvinges resten av Europa til å følge etter.

