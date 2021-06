Presset ambassadør med bilder – nå er saken utsatt

Egentlig skulle en kvinne møte i Oslo tingrett mandag, tiltalt for å ha presset en ambassadør med bilder etter en opphetet hundekrangel. Nå vil påtalemyndigheten først avklare jussen.

– Vi har vært i kontakt med Utenriksdepartementet. Saken er utsatt fordi vi må avklare noen traktatsrettslige problemer knyttet til vitner med diplomatisk immunitet, sier politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt.

Mannen som er fornærmet i straffesaken, er ambassadør til Norge fra et land i Europa. Han skulle egentlig møte i retten mandag der en kvinne er anklaget for å ha presset ham med bilder.

Hun ville at ambassadøren skulle bruke sin innflytelse for gatehunder i landet han representerer.

Bilder fra sexbutikk

Som pressmiddel publiserte hun bilder som «var egnet til å sverte N.N.», ifølge tiltalen.

Ifølge TV 2s opplysninger dreier det seg om minst to bilder som er tatt under en tur til Svinesund. Det ene viser ambassadøren utenfor sexbutikken «Lusthuset», mens på det andre bildet er han inne i selve butikken.

De aktuelle bildene ble blant annet publisert på Facebook.

Imidlertid førte ikke presset frem da ambassadøren ikke etterkom kvinnens krav, heter det i tiltalen.

– Hun synes at dette er helt uforståelig, og hun opplever saken som en stor belastning, sa kvinnens forsvarer, advokat Arnt Angell til TV 2 før helgen.

Kvinnen har også uttrykt ubehag ved å skulle møte i retten og forklare seg.

Det slipper hun imidlertid med det første.

Må avklare omstendighetene

Bakgrunnen er Wien-konvensjonen som slår fast at en person med diplomatisk immunitet ikke har plikt til å møte i retten. Slik påtalemyndigheten tolker det, kan ikke en diplomat vitne i en rettssak før sendelandet opphever den diplomatiske immuniteten.

– Omstendighetene rundt dette må avklares, sier politiadvokat Stenberg.

De påstått straffbare forholdene fant sted i 2018. Nå vil det ta lenger tid før saken avgjøres.

– Det er alltid veldig negativt når saker drøyer. Det er sånn at en person som er siktet eller tiltalt i en straffesak har krav på en rask avgjørelse. Det er uheldig når det trekker ut i tid, sier Stenberg, som tilføyer at praksis er at man løser slike utsettelser ved å gi strafferabatt.

– Hva er grunnen til at omstendighetene rundt diplomatens mulighet til å vitne ikke ble avklart tidligere?

– Vi har lagt til grunn at dette har vært avklart i forbindelse med anmdeldelsen. Da det oppsto tvil, henvendte påtalemyndigheten i politiet seg til UD som avklarte spørsmålet og sa at han ikke kan vitne før sendelandet opphever hans diplomatiske immunitet.