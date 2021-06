Jusstudent sendte mystisk tekstmelding til moren – én time senere ble hun drept

Serou, som ifølge CNN studerte jus på Universitetet i Lobachevsky, forsvant kort tid etter at hun forlot hybelen.

Hun skal ha fått haik med en fremmed mann, og kort tid etter sendte hun denne tekstmeldingen til moren:

– Er i en bil med en fremmed. Jeg håper at jeg ikke blir kidnappet.

Lørdag ble Serou, som var en tidligere marinesoldat, funnet knivstukket og drept i et skogsområde utenfor landsbyen Rekhino.

POPULÆR: Nizjnij Novgorod er Russlands femte største by, og svært populær blant både russiske og internasjonale studenter. Foto: Mladen Antonov/AP

En tidligere straffedømt 43 år gammel mann ble pågrepet kort tid etter at Catherine ble funnet, og samarbeider ifølge ABC News med politiet.

Etterforskerne har ifølge BBC fortalt at mannen har en «lang fortid med svært alvorlige forbrytelser».

Han er varetektsfengslet til 15. august.

Hadde hastverk

Catherine Serou flyttet til Russland i 2019 etter å ha tjenestegjort i Afghanistan, og hadde daglig kontakt med familien hjemme i Mississippi.

Seous mor, Beccy Serou, sier til NPR at hun var på jobb da datteren sendte tekstmeldingen, og at hun derfor ikke leste den før 40 minutter etter at den ble sendt.

Da var det umulig å få tak i 34-åringen.

Beccy Serou forteller at datteren var på full fart til en skjønnhetssalong for å betale en regning før salongen stengte.

I KRIG: Catherine Serou var en tidligere marinesoldat som var utplassert i Afghanistan. Foto: VK

Moren mistenker at datteren haiket med en fremmed i stedet for å vente på en Uber.

Hun sier at datteren ble drept rundt én time etter at hun satte seg i bilen.

– Jeg tror at da hun så at personen ikke kjørte til salongen, men i stedet kjørte inn i en skog, så fikk hun panikk. Telefonen hennes sendte sitt siste signal til en basestasjon i den skogen, sier hun.

I nærmere fire døgn søkte den russiske nasjonalgarden, rundt 80 politifolk og 20 frivillige i området hvor telefonsignalet sist ble plukket opp.

Et sikkerhetskamera fanget opp den mistenkte mannens bil, og lørdag kveld ble liket funnet i skogen.

Takker for all hjelp

Lørdag takket Beccy Serou alle som lette etter datteren.

– Takk for all deres hjelp for å få Catherine trygt hjem. Dessverre fikk vi en telefon fra politiet i morges som sa at de har funnet kroppen hennes. Mens familien fordøyer denne nyheten, har vi ikke mer å si, skriver hun på Facebook.

Rektor ved universitetet Catherine Serou studerte på har lagt ut et innlegg hvor de kondolerer overfor familien, og ber studentene om å passe på seg selv.

– Jeg ber studentene våre, både russiske og internasjonale, om å ta vare på seg selv, være oppmerksomme, og følge elementære sikkerhetsregler. Deres liv og helse er det viktigste, skriver hun.

USAs ambassade i Moskva bekrefter drapet overfor CNN.

– Vi kan bekrefte dødsfallet til en amerikansk statsborger, Catherine Serou, i Russland. Vi kondolerer overfor familien for deres tap, skriver de i en uttalelse.