Oslo Høyre gir opp planene om å danne byråd

Oslos ordfører Marianne Borgen har gjennomført samtaler med gruppelederne i bystyret, og skal klokken 13.00 mandag orientere om hva som blir Oslos nye byråd.

Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg har imidlertid allerede erkjent at Høyre ikke kommer til å danne byråd.

FORTSETTER: Raymond Johansen kommer etter alle solemerker å dømme til å lede Oslos nye byråd. Foto: Berit Roald / NTB

– Etter samtaler gjennom helgen har jeg kommet frem til at det er betydelig støtte i bystyret for mange av Høyres viktigste saker, men at støtten dessverre ikke er stor nok til at det er mulig å etablere et styringsdyktig ikke-sosialistisk byråd nå, sier hun.

Dermed ligger det an til at partiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne vil danne det nye byrådet, og at Raymond Johansen (Ap) blir værende som byrådsleder.

Venstres gruppeleder i bystyret Hallstein Bjercke sier at Venstre forventer at det nye byrådet rydder opp i styringen av vannforsyningsskandalen, og at de orienterer bystyret om prosessen på en bedre måte enn det forrige bystyret gjorde.

– Det har i det siste vært mange problemer knyttet til store investeringsprosjekter i Oslo, herunder brannstasjonen, forsinket utbygging av skoler, Fornebubanen og ikke minst vannforsyningsskandalen. Vi forventer at byrådet rydder opp, følger prosjektene tettere og informerer bystyret i god tid når relevant informasjon dukker opp, sier han.

På onsdag i forrige uke gikk byrådet i Oslo av, etter at et mistillitsforslag mot miljøbyråd Lan Marie Berg ble stemt igjennom av et flertall i bystyret.