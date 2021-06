Fotballryktene: Scoret mer enn Haaland - nå kan han havne i Premier League

Kun to spillere scoret flere mål enn Erling Braut Haaland i forrige Bundesliga-sesong. Den ene var Eintracht Frankfurt-spilleren André Silva. Nå har Arsenal kastet seg inn i kampen om den portugisiske EM-spissen. Ifølge Express har 25-åringen en prislapp på nærmere 430 millioner kroner.

Den målfarlige spissen scoret 28 mål i Bundesliga forrige sesong, det var ett mer enn Haaland. Det skal sies at portugiseren hadde syv straffemål, mens nordmannen kun hadde to.

For få dager siden ble det klart at klubblegenden Sergio Ramos forlater Real Madrid. Mange storklubber er ute etter å sikre seg veteranen, og nå hevder Calciomercato at José Mourinho vil hente 35-åringen til Roma.

Manchester United jakter forsterkninger i sommer. Klubben skal allerede ha lagt inn et bud på Jadon Sancho. Ifølge Talksport krever Borussia Dortmund omtrent én milliard for den engelske stjernen. United er også opptatt av å beholde sine største stjerner. Ifølge The Sun vil klubben gjøre Paul Pogba til Premier Leagues best betalte spiller.

Raphael Varane er en svært ettertraktet mann i sommer. Ifølge Foot Mercato har PSG tatt kontakt med Real Madrid for å skaffe seg 28-åringen.

Og London-klubben skal være ute etter flere offensive forsterkninger. Ifølge Gazzetta dello Sport er også Lazio-angriper Joaquin Correa på radaren. Men erkerival Tottenham skal også ha 26-åringen på sin liste.

Robin Gosens storspilte i Tysklands imponerende seier mot Portugal. Nå skal selveste Barcelona ha fått øynene opp for den 26-årige Atalanta-spilleren. Det hevder Sport1.

Brendan Rodgers skal være svært lysten på å hente sin tidligere elev Ryan Christie til Leicester. Men også franske Nice skal være interesserte i den skotske Celtic-spilleren. Det skriver Daily Mail.

Den serbiske spissen Luka Jovic har ikke slått til i Real Madrid etter overgangen fra Tyskland. Spanjolene ønsker å selge angriperen og håper å få over 400 millioner kroner for 23-åringen. Både Chelsea og Manchester United er nevnt som to potensielle kjøpere. Det skriver Express.