Norwegian-sjef Jacob Schram går på dagen

Norwegian skriver i en pressemelding at de den 20. juni besluttet å avslutte Jacob Schrams periode som konsernsjef.

Selskapet skriver at det er tidligere finansdirektør Geir Karlsen som skal overta jobben som konsernsjef i Norwegian.

– Jeg er glad for å kunne meddele at Geir Karlsen har akseptert styrets forespørsel om å tre inn i rollen som konsernsjef i Norwegian. Karlsen har ledet en vellykket finansiell rekonstruksjon av Norwegian, og han har den kompetansen, fokuset, tilliten og engasjementet som gjør ham til den beste konsernsjefen for Norwegian, sier Svein Harald Øygard, styreleder i Norwegian i en pressemelding.

Tidligere finansdirektør Geir Karlsen tar over som konsernsjef med umiddelbar virkning. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Selskapet har dermed ingen finansdirektør, og arbeidet med å finne en erstatter for Karlsen vil begynne umiddelbart. Selv er Karlsen takknemlig for å nå få muligheten som konsernsjef.

– Jeg er takknemlig for tilliten som styret har vist meg, og jeg ser frem til å fortsette i Norwegian i den nye rollen som konsernsjef. Det viktigste for oss i tiden fremover blir å øke lønnsomheten i lavpris-segmentet, og å tiltrekke oss nye og eksisterende kunder i alle de viktigste markedene våre, sier Karlsen. Den ferske konsernsjefen uttrykker også optimisme rundt Norwegians fremtid, som nylig har gjennomgått en finansiell rekonstruksjon.

Ikke enige om sluttavtale

Jabob Schram ble ansatt som flyselskapets konsernsjef i november 2019, men etter ett og et halvt år i jobben besluttet altså Norwegian-styret at det var på tid med noe nytt.

– Styret i Norwegian besluttet den 20- juni å avslutte Jacob Schrams periode som konsernsjef, heter det i pressemeldingen.

Schram vil motta full lønn ut oppsigelsestiden på ni måneder, og vil deretter ha krav på et 15-måneders sluttvederlag.

– Styret har forsøkt å redusere sluttvederlaget for å gjenspeile utfordringene luftfarten står overfor, men lyktes ikke å komme til enighet om dette, skriver selskapet.

Tjener 4,5 millioner

I stillingen som konsernsjef vil Geir Karlsen ha en lønn på 4,5 millioner kroner. I tillegg mottar han en bonusordning tilknyttet oppnåelse av målene forretningsplanen for 2021 og 2022, samt aksjeopsjoner tildeles basert på aksjekursen ved børsslutt mandag 21. juni.