Solbakken vil fortsette å kjempe: – Må prøve å få med oss tyngre aktører

Med 368 stemmer mot og 121 for, var det er klart flertall mot boikott av Qatar-VM.

– Det var en demokratisk avgjørelse, men det er jo viktig for norsk fotball at vi har mulighet til å være med i det gode selskap og at vi er en del av prosessen som gjør at vi kan være med og påvirke. Men jeg har stor respekt for dem som mener at nok er nok. Ingen er tjent med at det blir noe skyttergrav. Jeg synes at det har vært en prosess de siste ukene der man har tatt mann og ikke ball, fra begge sider egentlig, sier Solbakken til TV 2.

– Så du synes det har vært en uverdig prosess?

– Jeg vet ikke om det er uverdig, men det blir vel ofte sånn inn mot alle valg at man tar litt ekstra i. Men det var et ganske klart flertall, og det må man akseptere. Men det må ikke bli sånn at noen vant og noen tapte. De som har tapt er jo dem som valgte å legge mesterskapet dit, og dem som har det veldig vanskelig hver dag. Så må vi nå se om vi klarer å gjøre noe med det, og legge press på NFF for å få det til og gjøre det man kan, sier landslagssjefen.

– Må få med oss tyngre aktører

Solbakken er klar på at han og landslaget vil fortsette med sine markeringer, og håper at de kan ta det enda lenger.

– Jeg tror det er viktig å få frem at andre internasjonale aktører ikke har prioritert dette slik som oss. Den diskusjonen og det valget vi har hatt nå, det er vi alene om, enten vi liker det eller ikke. Uansett om det hadde blitt et nei eller ja, så hadde vi vært aleine om det. Derfor må prøve å få med oss tyngre aktører. Vi gir oss ikke. Vi må stå på for det vi tror på. Men vi må også prøve å få med noen partnere, sier han.

– Vi kan starte med våre naboland, og kanskje Tyskland og Nederland og prøve å få et større press. Og spesielt nå i månedene frem mot VM så må vi fortsette å jobbe for dette. Vi savner å se mer engasjement dra FIFA, og ute i verden. Vi må først feie for egen dør, og så se om vi kan ta opp en politisk tråd med de som vi er nærmest, og de som fulgte etter på markeringen i den kvaliken, fortsetter Solbakken.

– Vinner på lang sikt

På boikottsiden tar man nederlaget med fatning.

– Det er jo skuffende å tape. Vi taper kanskje kampen i dag, men jeg er overbevist om at vi på lang sikt vinner kampen for å gjøre fotballen bedre. Jeg var optimist, selv om det var noen tall som tilsa at vi kom til å tape. Men jeg mener jo at vi som var for boikott vant debatten i dag. Nå har vi prøvd dialog i ganske mange år, både overfor FIFA og Qatar. Men det har ikke bedret forholdene i Qatar, eller bedret FIFA. Derfor mener jeg at boikott er riktig, sier Ole Kristian Sandvik, som var med på Tinget som delegat for Oslo Ørn, til TV 2.

Boikott-forkjemperne fikk noen gjennomslag. Norges Fotballforbund er instruert til å legge fram sterk kritikk av Fifa fra talerstolen på neste års kongress.

Forslaget til breddeklubben Trane fikk flertall med 289 stemmer. I alt 167 delegater ønsket ikke å pålegge NFF å kritisere Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Det ble også vedtatt at NFF skal arbeide for at flere land skal slutte seg til Qatar-utvalgets 26 tiltak.

– Jeg håper at de lykkes, men jeg har ganske liten tro på det. Jeg har også lite tro på at de samme folkene som har sviktet de siste 10 årene nå skal levere resultater. Det er samtidig et problem at verken FIFA eller Qatar ønsker å endre seg. Og da er det vanskelig å få til endringer fra norsk side, sier Sandvik.