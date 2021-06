Dommerfeil fratok Vålerenga mål da Glimt tok poeng: – Vi trenger VAR

Henrik Udahl (24) og Jonatan Tollås Nation (30) var ikke imponert over linjedommer etter at Vålerenga fikk et mål feilaktig annullert 1-1-kampen mot Bodø/Glimt.

Vålerenga 1-1 Bodø/Glimt

I hovedstaden avsluttet Vålerenga og Bodø/Glimt søndagens runde i Eliteserien med et skikkelig toppoppgjør.

Ola Solbakken sendte Glimt i føringen tidlig i andreomgang, men kampens første scoring skulle imidlertid kommet allerede i førsteomgangen. Vålerengas Henrik Udahl satte ballen i mål i det 34. minuttet etter klabb og babb i feltet, men scoringen ble feilaktig annullert for offside.

– Det skal være mulig å se at det ikke er offside, det går ikke så jævlig fort der... Det må de ta på sin kappe, altså. Det er frustrerende, sa Udahl til Discovery i pausen etter å ha sett reprisen.

Midtveis i andreomgangen utlignet Jonatan Tollås Nation for Vålerenga. Nevnte Udahl headet ballen på tvers av feltet og VIF-kapteinen utlignet på tilnærmet åpent mål.

– Kampen sett under ett er det fortjent for Vålerenga, kommenterte Discoverys Kenneth Fredheim.

Etter kampen var Tollås Nation kritisk mot dommerteamet.

– Vi blir bortdømt nok en gang. Det er fjerde kampen denne sesongen. Vi mister to poeng på grunn av dommerfeil, sier kapteinen til Discovery og fortsetter:

– Det har vel ikke skjedd noe med dommerne de siste tjue årene og fotballen går bare fortere og fortere. Dommerne trenger hjelp, men de får nok ikke hjelp før de spør om det selv. Nå får vi dette pisset her... Nå er jeg forbannet.

– Det er ikke meningen å være nedverdigende mot dommerne. Vi trenger VAR i Eliteserien, mener Nation.

Dommersjef i Norges Fotballforbund Terje Hauge har tidligere uttalt til TV 2 at han ønsker VAR i Eliteserien.

– Jeg tenker at nøkkelsituasjonene, de som er sort/hvitt, ville vært unngått om vi gikk inn og kontrollerte mange av de situasjonene vi har hatt, har han sagt.

Kampen på Intility Arena endte 1-1.

Massivt Vålerenga-press

Enda de regjerende seriemestrene kom inn til kampen med en 7-2-triumf mot Strømsgodset friskt i minne var det hjemmelaget som startet best i Oslo.

Et massivt trykk resulterte til slutt i nettsus, men etter at Udahl hadde satt ballen i mål i det 34. minuttet etter klabb og babb i feltet, ble målet annullert for offside. Reprisen viste imidlertid at det var en feil avgjørelse.

Glimts største farlighet i førsteomgangen kom fem minutter før pause. Sondre Sørli bommet alene med Kristoffer Klaessson.

Sjansestatistikken viste 9-2 til pause, men det sto 0-0 da lagene gikk i garderoben for en pust i bakken.

Glimt-scoring og utligning

Ulrik Saltnes sto for andreomgangens først sjanse etter fem minutter, men Klaesson hang godt med på avslutningen fra utsiden av Vålerenga-boksen.

Bare sekunder senere gikk en pasning via Fredrik Oldrup Jensen og til Erik Botheim som avsluttet fra kloss hold, men igjen var Klaesson med på notene.

Kjetil Knutsens menn hadde tatt over kampen nå og fikk uttelling i det 53. minuttet. Ola Solbakken sendte gjestene foran etter hjørnespark.

– Vi har sett et annet Glimt-lag i andreomgang. En helt annen intensitet, sa Discoverys fotballekspert Tor Ole Skullerud.

Vertene fant tilbake til formen fra førsteomgangen og trøkket gjestene bakover. Først reddet Botheim på strek etter hjørnespark før Marius Høibråten kastet seg ned for å blokkere et VIF-skudd i boksen.

Til slutt satt den for Dag-Eilev Fagermos lag. En lang fra Tobias Christensen ball fant Udahl i feltet og spissen headet til lagkamerat Tollås Nations, som kontant satte ballen i mål til 1-1.

Hjemmelaget var nærmest seieren mot slutten. Sam Adekugbe skjøt fra langt hold med drøyt ti minutter igjen, men Nikita Haikin reddet. Amor Layouni, som spilte for Glimt i flere sesonger, var nære å avgjøre tre minutter før ordinær tid var over, men igjen var Haikin parat.

På overtid forsøkte Layouni å filme seg til straffespark, men ble i stedet belønnet med gult kort av dommer Rohit Saggi.

Med 1-1 gjeninntar Glimt toppen av tabellen i Eliteserien med bedre målforskjell enn Molde, som slo Stabæk 2-1 søndag. Vålerenga ligger på femteplass etter ni spilte kamper.